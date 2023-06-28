Литва доповнила військову допомогу Україні 10-ма БТР M113 і боєприпасами

Уряд Литва передасть Україні не лише ЗРК NASAMS, а і додаткові бронетранспортери та боєприпаси.

Про це розказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на Facebook-сторінці.

Литовський пакет військової допомоги Україні включатиме ще 10 бронетранспортерів M113 і загальна кількість цих машин сягне 72 штуки.

Цього року Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з них 2,5 млн будуть як найшвидше.

Також незабаром будуть передані тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів, додав міністр оборони Литви.

Анушаускас уточнив, що вартість двох пускових установок ЗРК NASAMS, які Литва вирішила закупити для України, становить близько €9,8 млн.

Все скоро установки будуть повністю підготовлені для інтеграції в існуючі українські підрозділи, доповнюючи і розширюючи операційні можливості переданих Норвегією і США систем NASAMS.