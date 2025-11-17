Литва передала Україні черговий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні чергову партію технічної допомоги для потреб енергетичного сектору.

У міністерстві додають, що це обладнання буде використане для оперативного ремонту пошкоджених мереж та ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

"Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж", — зазначають у Міненерго.

"Передача такого обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми", — наголошують у відомстві.

Це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні. Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури.

Міністерство енергетики висловило щиру подяку Литовській Республіці, Європейській Комісії та всім міжнародним партнерам за послідовну підтримку України та внесок у зміцнення стійкості національної енергосистеми.