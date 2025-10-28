Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Литва закликає ЄС посилити санкції проти білорусі — Politico

28 жовтня 2025, 08:04
Фото: Ukrinform
Глава МЗС звернув увагу, що Євросоюзу також необхідно серйозно розглянути введення мит на білоруські товари.

Євросоюзу необхідно посилити санкції проти білорусі та синхронізувати їх з антиросійськими. Білоруська влада дає для цього приводи.

Про це в коментарі Politico заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Необхідно розширити режим санкцій проти білорусі, включно з гібридними діями як однією з причин. Потрібно синхронізувати санкції проти росії та білорусі, і є деякі секторальні обмеження, щодо яких ми поки що не узгоджені, наприклад авіація", - зазначив чиновник.

Глава МЗС звернув увагу, що Євросоюзу також необхідно серйозно розглянути введення мит на білоруські товари.

Будріс додав, що Литва тепер працюватиме з НАТО і ЄС над спільною відповіддю і очікує не тільки політичної підтримки, "а й конкретних заходів проти білоруського режиму", щоб ясно показати, що порушення повітряного простору Литви з території білорусі неприпустиме.

"білорусь сама нам це спрощує. Вони надають додаткові приводи, чому це необхідно і що потрібно робити. Наш аргумент - якщо ми не зупинимо їх тут, вони зроблять це в іншому місці", - звернув увагу міністр.

Нагадаємо, Литва тимчасово закрила два прикордонні пункти пропуску: М'ядинінкай та Шальчинінкай з метою "захисту національної безпеки та обмеження впливу гібридних атак". 

