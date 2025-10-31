МАГАТЕ: під час російської атаки пошкоджено підстанції, важливі для ядерної безпеки України

Ще одна атомна електростанція була змушена зменшити потужність роботи.

Під час російської комбінованої атаки по енергетиці України в ніч на 30 жовтня було пошкоджено деякі підстанції, які є критично важливими для ядерної безпеки та захисту в Україні.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

В Агентстві зазначили, що на Південно-Українській та Хмельницькій атомних електростанціях повідомили МАГАТЕ, що кожна з них втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Також Рівненська АЕС зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.