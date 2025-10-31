Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

МАГАТЕ: під час російської атаки пошкоджено підстанції, важливі для ядерної безпеки України

31 жовтня 2025, 09:08
МАГАТЕ: під час російської атаки пошкоджено підстанції, важливі для ядерної безпеки України
Фото: dpa
Ще одна атомна електростанція була змушена зменшити потужність роботи.

Під час російської комбінованої атаки по енергетиці України в ніч на 30 жовтня було пошкоджено деякі підстанції, які є критично важливими для ядерної безпеки та захисту в Україні.

Про це заявило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

В Агентстві зазначили, що на Південно-Українській та Хмельницькій атомних електростанціях повідомили МАГАТЕ, що кожна з них втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Також Рівненська АЕС зменшила потужність двох зі своїх чотирьох блоків на прохання оператора мережі.

"Загрози для ядерної безпеки залишаються цілком реальними та постійно присутніми. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних установок та повної поваги до  семи невід’ємних стовпів ядерної безпеки та захищеності", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

війнаМАГАТЕРафаель Гроссіатомна електростанціяросія окупанти

Останні матеріали

Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється