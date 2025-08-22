Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Маємо зробити так, аби наступні покоління українців не проходили через війну – Зеленський

22 серпня 2025, 19:09
Маємо зробити так, аби наступні покоління українців не проходили через війну – Зеленський
Президент підкреслив, що війна з рф, яка розпочалася у 2014 році, триває вже довше, ніж Друга світова
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна разом із партнерами в усьому світі працює над гарантіями безпеки, аби наступним поколінням українців не довелося проходити через війну.
 
Про це він заявив під час VІІІ Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Безпека", повідомляє Укрінформ. 
 
"Зараз наше завдання - зробити так, щоб нашим дітям, нашим онукам, наступним поколінням українців не довелось проходити через війну. Ключ до цього — гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо разом з партнерами. І сьогодні тут Марк Рютте, великий друг України. Ми разом з ним, разом з іншими лідерами Європи, разом зі США, разом з коаліцією наших партнерів з понад 30 країн готуємо такі важливі для України гарантії безпеки. Я впевнений, це передусім буде на основі нашої сильної армії, а отже — на основі вашого досвіду і досвіду ваших побратимів", - сказав Зеленський.
 
Президент підкреслив, що війна з росією, яка розпочалася у 2014 році, триває вже довше, ніж Друга світова. 
 
"Ніхто ще не знає, коли буде завершення цієї війни за незалежність України. Головне, щоб завершилось реальною безпекою для вже наших дітей, наших онуків, але справедливо завершилося. Це важливо з поваги до України, до українців, до всіх вас, до наших воїнів, до ветеранів", - сказав Зеленський, зазначивши, що "влада робить усе можливе, щоби якнайшвидше її закінчити".
 
Зеленський подякував генеральному секретарю НАТО та його команді за те, що долучилися до ветеранського форму.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється