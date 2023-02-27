Макрон і Шольц незадоволені розпочатою Байденом політикою імпортозаміщення у США – Politico

Лідери Франції та Німеччини зійшлися на думці, що американська влада зосереджена на тому, щоб переконати іноземні компанії перенести виробництво до США.

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц незадоволені політикою імпортозаміщення у США, яку останнім часом почала реалізовувати адміністрація Джо Байдена.



Про це повідомляє Politico.

За даними видання, у Берліні та Парижі розцінили такі дії порушенням конкуренції та розглядають кроки у відповідь.



Цю тему Макрон і Шольц обговорювали під час особистої зустрічі, яка відбулася 26 жовтня у Парижі. Перемовини тривали три з половиною години, пише Politico.

Лідери Франції та Німеччини зійшлися на думці, що американська влада зосереджена на тому, щоб переконати іноземні компанії перенести виробництво до США. Ухвалений у США наприкінці літа закон про зниження інфляції передбачає зниження податків та енергетичні пільги для компаній, які інвестують у виробництво на території США. Він також передбачає стимули для купівлі американських електромобілів – це, як стверджує Politico, викликає особливе роздратування у Франції та Німеччині з їхнім потужним автопромом.

Якщо такі преференції у США збережуться, ЄС буде змушений відповісти, зійшлися у висновках Макрон і Шольц.

Але перш ніж починати торговельну війну, Франція і Німеччина спробують мирно домовитися зі США в межах створеної на цьому тижні цільової групи ЄС-США щодо закону про зниження інфляції. Вона проведе перше засідання наприкінці наступного тижня. Також у понеділок на неформальну зустріч міністрів торгівлі ЄС у Празі для переговорів приїде торговельна представниця США Кетрін Тай.