Макрон і Шольц незадоволені розпочатою Байденом політикою імпортозаміщення у США – Politico
Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц незадоволені політикою імпортозаміщення у США, яку останнім часом почала реалізовувати адміністрація Джо Байдена.
Про це повідомляє Politico.
За даними видання, у Берліні та Парижі розцінили такі дії порушенням конкуренції та розглядають кроки у відповідь.
Цю тему Макрон і Шольц обговорювали під час особистої зустрічі, яка відбулася 26 жовтня у Парижі. Перемовини тривали три з половиною години, пише Politico.
Лідери Франції та Німеччини зійшлися на думці, що американська влада зосереджена на тому, щоб переконати іноземні компанії перенести виробництво до США. Ухвалений у США наприкінці літа закон про зниження інфляції передбачає зниження податків та енергетичні пільги для компаній, які інвестують у виробництво на території США. Він також передбачає стимули для купівлі американських електромобілів – це, як стверджує Politico, викликає особливе роздратування у Франції та Німеччині з їхнім потужним автопромом.
Якщо такі преференції у США збережуться, ЄС буде змушений відповісти, зійшлися у висновках Макрон і Шольц.
Але перш ніж починати торговельну війну, Франція і Німеччина спробують мирно домовитися зі США в межах створеної на цьому тижні цільової групи ЄС-США щодо закону про зниження інфляції. Вона проведе перше засідання наприкінці наступного тижня. Також у понеділок на неформальну зустріч міністрів торгівлі ЄС у Празі для переговорів приїде торговельна представниця США Кетрін Тай.