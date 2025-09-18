Макрон надасть суду "наукові докази", щоб довести, що його дружина Бріжит – жінка

Еммануель і Бріжит Макрони планують представити в американському суді фотографічні і наукові докази того, що нинішня перша леді Франції була народжена жінкою.

Про це заявив адвокат президентського подружжя Том Клер, повідомляє BBC.

Позов подано проти американської інфлюенсерки Кендіс Овенс, яка поширювала нічим не підтверджені дані про те, що Бріжит Макрон нібито народилася хлопчиком і змінювала стать. Адвокат сказав, що Макронів дуже засмутили ці заяви.

"Я не хочу стверджувати, що це якимось чином вибило його з рівноваги. Але, як і у випадку з будь-ким, хто поєднує кар'єру та сімейне життя, коли на вашу родину нападають, це виснажує вас. І він не застрахований від цього, бо він президент країни", – прокоментував Клер.

Він повідомив, що "будуть надані експертні свідчення, які матимуть науковий характер".

На запитання про те, чи покажуть у суді фото вагітної Бріжит, адвокат відповів, що такі знімки існують і їх покажуть відповідно до правил і стандартів суду.

Чутки про стать дружини Еммануеля Макрона поширює колишня коментаторка американської консервативної газети Daily Wire. Вона має мільйонну аудиторію в соцмережах. Однак конспірологію довкола подружжя розводили і до неї. Французькі блогерки Амандін Руа і Наташа Рей ще у 2021 році робили те саме. Подружжя Макронів позивалося і проти них, і виграло суд. Але апеляція скасувала рішення – через свободу слова, а не через те, що блогерки поширювали правду про стать Бріджитт.

Макрони оскаржують це рішення. Також цього року вони подали до американського суду на Овенс.

"Це стосується захитсу моєї гідності. Тому що це нонсенс. Це хтось точно знає, що має фальшиву інформацію і робить це із ціллю завдати шкоди і служити ідеології та зв'язкам з ультраправими лідерами", – коментував французький президент.