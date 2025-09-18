Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон надасть суду "наукові докази", щоб довести, що його дружина Бріжит – жінка

18 вересня 2025, 16:53
Макрон надасть суду
Фото: Укрінформ
Президентське подружжя подало позов проти американської консервативної блогерки цього літа.

Еммануель і Бріжит Макрони планують представити в американському суді фотографічні і наукові докази того, що нинішня перша леді Франції була народжена жінкою.

Про це заявив адвокат президентського подружжя Том Клер, повідомляє BBC. 

Позов подано проти американської інфлюенсерки Кендіс Овенс, яка поширювала нічим не підтверджені дані про те, що Бріжит Макрон нібито народилася хлопчиком і змінювала стать. Адвокат сказав, що Макронів дуже засмутили ці заяви. 

"Я не хочу стверджувати, що це якимось чином вибило його з рівноваги. Але, як і у випадку з будь-ким, хто поєднує кар'єру та сімейне життя, коли на вашу родину нападають, це виснажує вас. І він не застрахований від цього, бо він президент країни", – прокоментував Клер.

Він повідомив, що "будуть надані експертні свідчення, які матимуть науковий характер". 

На запитання про те, чи покажуть у суді фото вагітної Бріжит, адвокат відповів, що такі знімки існують і їх покажуть відповідно до правил і стандартів суду. 

Чутки про стать дружини Еммануеля Макрона поширює колишня коментаторка американської консервативної газети Daily Wire. Вона має мільйонну аудиторію в соцмережах. Однак конспірологію довкола подружжя розводили і до неї. Французькі блогерки Амандін Руа і Наташа Рей ще у 2021 році робили те саме. Подружжя Макронів позивалося і проти них, і виграло суд. Але апеляція скасувала рішення – через свободу слова, а не через те, що блогерки поширювали правду про стать Бріджитт. 

Макрони оскаржують це рішення. Також цього року вони подали до американського суду на Овенс. 

"Це стосується захитсу моєї гідності. Тому що це нонсенс. Це хтось точно знає, що має фальшиву інформацію і робить це із ціллю завдати шкоди і служити ідеології та зв'язкам з ультраправими лідерами", – коментував французький президент.

 

Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється