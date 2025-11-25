Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Макрон відкинув умови США щодо російських активів і наполягає на рішенні Європи

25 листопада 2025, 14:09
Фото: Укрінформ
Макрон виступив проти умов "мирного плану".

Європейці самі повинні вирішити долю заморожених російських державних активів, більшість з яких зберігаються в Бельгії.

Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє видання Politico.

"Президент Франції Еммануель Макрон виступив проти умов "мирного плану", який Вашингтон хоче укласти з Україною. Він закликав європейців проявити твердість та самостійно вирішувати, як використовувати заморожені російські активи", - йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні нагадують, що "мирний план" із 28 пунктів, запропонований Сполученими Штатами минулого тижня, включає пропозицію використовувати російські державні активи для американських зусиль з відновлення України після укладення перемир'я.

Водночас така пропозиція, зазначає Politico, ризикує зірвати зусилля європейців щодо мобілізації 140 мільярдів євро активів для фінансування воєнних потреб України.

Раніше поваідомлялось, що "мирний план" США щодо завершення повномасштабної війни в Україні скоротився на кілька пунктів, зокрема з нього прибрали положення про використання 100 млрд доларів заморожених російських активів.

