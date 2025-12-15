Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща наполягає на перезавантаженні відносин із Україною

15 грудня 2025, 18:44
Польща наполягає на перезавантаженні відносин із Україною
Фото: Getty Images
Польща очікує від України більшої взаємності у двосторонніх відносинах.

Президент Польщі Кароль Навроцький попередив свого українського колегу президента Володимира Зеленського, щоб той не вважав підтримку своєї країни само собою зрозумілою, і закликав до перезавантаження відносин між двома країнами напередодні їхньої зустрічі у Варшаві 19 грудня.

Навроцький сказав в інтерв'ю новинному сайту Wiadomości, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у відносинах зі своїм східним сусідом, якому Варшава надала військову допомогу та підтримку біженцям.

"Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні — і я вірю, що мені це вдасться — забезпечити, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера", — сказав Навроцький.

Навроцький заявив, що його зустріч із Зеленським стане "новим початком у наших відносинах, з повагою до стратегічних інтересів Польщі".

У Bloomberg додають, що слова Навроцького свідчать про потенційно напружену зустріч із Зеленським — його першу офіційну зустріч із українським президентом після вступу на посаду в серпні. Польський президент висловився проти членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Він також намагався використати зростаючі антиукраїнські настрої у своїй передвиборчій кампанії на початку цього року. Навроцький під час передвиборчої гонки отримав підтримку від представників адміністрації президента США Дональда Трампа.

Минулого тижня польський уряд заявив, що передасть Україні більше винищувачів радянської епохи. Навроцький, який також є головою збройних сил, заявив, що його не поінформували про це рішення. Польща також нещодавно приєдналася до програми НАТО з фінансування американської зброї для Києва, пообіцявши 100 мільйонів доларів.

Кароль НавроцькийПольщаВолодимир Зеленський

