Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
РекламаБІЗНЕС & ФІНАНСИ

Маркетплейс, як частина глобальної трансформації економіки

29 вересня 2025, 15:39
Маркетплейс, як частина глобальної трансформації економіки

Інформаційні технології та розробки вже давно увійшли в наше буденне життя. Це стосується і торгівлі. Зараз купити та продати товар чи послугу можна в уявному гігантському торговому центрі. Тут поруч стоять локальні бренди, великі корпорації та крафтові майстри, і всі вони рівні в одній екосистемі.

Саме так працює маркетплейс – інструмент, що вже змінив спосіб, у який ми купуємо й продаємо. Ще десять років тому багато хто не вірив у такий формат, але сьогодні лідери ринку на кшталт РІА.COM доводять, що це не просто зручність, а майбутнє електронної комерції.

Як працює маркетплейс

По суті, маркетплейс – це цифровий посередник, який надає майданчик для угод. Користувач отримує каталог з мільйонами позицій, а компанія чи приватний підприємець – готову інфраструктуру для продажів. Усе це економить час і знімає бар’єри входу в онлайн торгівлю.

Важливо розуміти, що такий формат не конкурує з класичними інтернет магазинами, а радше доповнює їх. Наприклад, виробник може одночасно вести власний сайт і бути присутнім на RIA.COM маркетплейс, отримуючи в рази більше клієнтів. Це працює за принципом "чим ширше охоплення, тим більші продажі".

Переваги для бізнесу

Бути на маркетплейсі – означає відразу опинитися перед багатотисячною аудиторією. Це схоже на те, якби маленька кав’ярня відкрилася в центрі мегаполіса й миттєво отримала натовп відвідувачів. Тут у продавця з’являється шанс протестувати попит, відстежувати статистику та швидко масштабуватися.

Ще одна фішка – довіра. Люди охочіше купують на платформі типу RIA.COM, де є система рейтингу, відгуки та безпечні способи оплати. І це серйозний бонус для тих, хто тільки починає бізнес і ще не встиг заробити власну репутацію.

Плюси для покупця

Для звичайного користувача маркетплейс – це насамперед комфорт. Швидка реєстрація, єдиний кошик і доступ до величезного асортименту. Вам не потрібно пам’ятати десятки логінів чи перескакувати з сайту на сайт.

До того ж система рейтингу дозволяє уникати сумнівних угод. А можливість порівняти ціни з різних джерел допомагає заощадити бюджет, не втрачаючи якість. У цьому сенсі RIA.COM давно зарекомендував себе як платформа, де можна знайти як авто, так і побутову техніку чи навіть нерухомість.

Майбутнє цифрових майданчиків

Сьогодні маркетплейси стають не лише місцем угод, а повноцінним торговими еко­системами. Вони інтегрують нові технології та сучасні рішення, фінансові сервіси, партнерські програми, логістичні рішення. Тобто користувач отримує все в одному – від першого кліку до доставки. І це лише початок великої трансформації.

Ключові тренди розвитку цифрових майданчиків:

  • інтеграція фінансових сервісів і платіжних інструментів для повноцінних транзакцій;
  • застосування штучного інтелекту та машинного навчання для персоналізації рекомендацій;
  • автоматизація логістики: оптимізація маршрутів, роботизація складів, доставка дронами;
  • розширення спектра послуг: від товарів до освіти, консультацій і інвестиційних продуктів;
  • глобальна взаємодія: крос-регіональні продажі та мультивалютні операції;
  • аналітика в реальному часі для продавців і маркетологів, що дозволяє приймати швидкі бізнес рішення.

Маркетплейс змінив не лише бізнес, а й культуру споживання. І якщо раніше ми обирали магазини, то тепер платформи обирають нас – через алгоритми, дані й точність прогнозів. Світ торгівлі вже не буде колишнім, і це варто прийняти.


Останні матеріали

Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється