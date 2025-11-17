Майор ЗСУ назвав зброю, яка сповільнить окупантів – Fox News

Це озброєння може надати Києву перевагу на полі бою та підсилити позиції у можливих переговорах щодо завершення війни.

На тлі інтенсивних боїв у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях український майор Олег Ширяєв, командир 225-го батальйону, звернувся до адміністрації Дональда Трампа з проханням надати Україні далекобійні ракети "Томагавк".

Про це він сказав під час інтервʼю Fox News.

За його словами, на передовій у Сумській області офіцер визнав, що українській армії критично бракує далекобійних засобів ураження, які могли б суттєво змінити ситуацію на фронті.

"Головне, що нам потрібно, — це ракети великої дальності. Ми захищатимемо нашу країну всіма доступними нам засобами. Ця війна — найбільша війна у світі з часів Другої світової війни", — заявив він.