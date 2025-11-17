Майор ЗСУ назвав зброю, яка сповільнить окупантів – Fox News
17 листопада 2025, 16:09
Фото: Генштаб ЗСУ
Це озброєння може надати Києву перевагу на полі бою та підсилити позиції у можливих переговорах щодо завершення війни.
На тлі інтенсивних боїв у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях український майор Олег Ширяєв, командир 225-го батальйону, звернувся до адміністрації Дональда Трампа з проханням надати Україні далекобійні ракети "Томагавк".
Про це він сказав під час інтервʼю Fox News.
За його словами, на передовій у Сумській області офіцер визнав, що українській армії критично бракує далекобійних засобів ураження, які могли б суттєво змінити ситуацію на фронті.
"Головне, що нам потрібно, — це ракети великої дальності. Ми захищатимемо нашу країну всіма доступними нам засобами. Ця війна — найбільша війна у світі з часів Другої світової війни", — заявив він.
Майор наголосив, що боротьба України — це не лише опір російській агресії, а й завершення тривалої історичної боротьби за незалежність від москви:
"Протягом останніх 300 років наше протистояння було шансом здобути незалежність. І я впевнений, що ми виграємо цю війну".
За оцінками американських експертів, постачання "Томагавків" могло б надати Києву перевагу на полі бою та підсилити позиції у можливих переговорах щодо завершення війни.
Заступник директора програми Фонду захисту демократій у росії Джон Гарді заявив:
"Посилення дальніх ударних можливостей Києва допоможе нав’язати москві більші витрати та підірвати російські наступальні операції. Це дасть Україні й США більше впливу для досягнення миру".
Майор також розповів про тактику російських військ, назвавши її "м’ясною атакою", та зазначив, що навіть у випадку просування на Покровськ рф зазнаватиме величезних втрат.
"Кожне місто тут буде серйозною битвою. У Покровську вони втратять багато солдатів і їхня боєздатність серйозно постраждає", — додав він.
Ширяєв нині перебуває на Сумщині — стратегічно важливому регіоні, який межує з росією і став ключовою ділянкою українських контрнаступів восени.