Майже 10 млрд людей житиме на Землі до 2050 року, - ООН

До 2050 року на Землі житиме приблизно 9 мільярдів 700 мільйонів людей, проте темпи зростання населення значно знизяться.

До 2050 року на Землі житиме приблизно 9 мільярдів 700 мільйонів людей, проте темпи зростання населення значно знизяться, багато держав матимуть проблему старіння населення. Індія обжене за чисельністю населення Китай і стане найбільш населеною країною в світі, йдеться в новій доповіді ООН щодо населення планети.

Спираючись на дані доповіді ООН, Дослідницький центр Pew робить висновок, що до початку ХХІІ століття зростання населення практично припиниться. Різке зниження темпів зростання відбудеться в період із 2050 до 2100 років, коли загальний приріст населення на планеті складе, за прогнозами, всього лише 1 мільярд 300 мільйонів людей.

У звіті ООН говориться, що населення Індії перевищить чисельність населення Китаю до 2027 року, а чисельність населення Африки на південь від Сахари подвоїться. Найбільший ріст населення прогнозується в дев’яти країнах – Індії, Нігерії та Пакистані, за якими йдуть Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Танзанія, Індонезія, Єгипет і США.

Проте вказується в звіті ООН, зростання в цих країнах відбуватиметься на тлі уповільнення глобального рівня народжуваності. У 1990 році на одну матір припадало в середньому 3,2 дитини. До 2019 року цей показник знизився до 2,5, а до 2050 року прогнозується подальше зниження до 2,2 дитини.

До 2050 року кожна шоста людина на Землі буде старшою за 65 років. Для порівняння, в 2018 році старшою за 65 років була всього одна з 11. До 2050 року чверть населення Європи і Північної Америки буде віком понад 65 років. Очікується, що це призведе до значного підвищення державних витрат на соціальне забезпечення, пенсії та охорону здоров’я.

Нагадаємо, за останній рік населення планети Земля збільшилось приблизно на 83 млн і зараз перевищує 7,635 млрд осіб.