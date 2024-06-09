Майже 90% українських полонених в рф піддаються фізичним і моральним тортурам

В генпрокурорі заявили, що до 90% українських полонених в росії страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.

Про це про це розповів генпрокурор Андрій Костін, передає Укрінформ.

"Перший так званий скринінг - неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90% наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства", - сказав Костін.

Він додав, що що система, яку створила росія - це система, побудована на катуваннях і нелюдському поводженні на території Росії і тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що 31 травня Україна повернула з російського полону 75 осіб.