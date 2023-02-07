Майже половина населення України потребує гуманітарної допомоги – ООН

В Україні 17 млн 600 тис. осіб або майже 40% всього населення країни потребують гуманітарної допомоги.

Про це на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, передає "Голос Америки".

Торік у грудні він особисто відвідував Україну і бачив руйнування та страждання українців. Мартін Гріффітс наголосив, що жертвами війни стали понад 7 тисяч цивільних. Майже 8 млн українців виїхали в інші країни, 5,3 млн є внутрішньо переміщеними особами. На засіданні він заявив, що українці тижнями переховуються від бомбардувань у підвалах. Зруйновані будинки, школи, лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури, а цілі міста і села стоять в руїнах.

"І цьому насильству не видно кінця. Тільки минулого тижня бомбардування призвели до руйнування лікарень, загибелі і поранень десятків людей", – наголосив Гріффітс.

За його даними, минулого року 650 гуманітарних організацій ООН надали допомогу в 24 областях України майже 16-ти млн людей, у тому числі 1,5 млн жителів окупованих територій. Він повідомив, що через кілька днів у Женеві представить нову програму допомоги Україні на 2023 рік, яка передбачає виділення міжнародними донорами $4 млрд для підтримки 11 млн людей, які постраждали від війни.

У свою чергу представник рф при ООН дмітрій полянскій заявив, що міжнародна спільнота спеціально "випинає страждання українського народу". Він додав, що через місяць після вторгнення кремль був готовий до перемир'я, але ні Захід, ні Київ не погодилися на умови росії.

У відповідь на це постпред США при ООН Лінда Томас-Гріффіт заявила, що рф незаконно вивозить українських дітей, розлучаючи їх з батьками, і насильно видає їм російські паспорти. Крім того, за її словами, росія регулярно перешкоджає вивезенню зерна через Чорне море, посилюючи світову продовольчу кризу.

"Ми не можемо дозволити рф використовувати продовольство і енергію як зброю війни, особливо в зимовий час. Це шкодить багатьом країнам і це вбиває українців. Всі ці дії росії – депортація українських дітей, перешкоджання проходженню суден з продовольством, бомбардування мирного населення і мирної інфраструктури – не схожі на дії країни, яка готова до миру і яка є членом Ради Безпеки ООН", – підкреслила Томас-Гріффіт.