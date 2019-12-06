Медведчук заперечує свою участь у судовому процесі щодо аварії на ЧАЕС

Інформація про те, що Медведчук був причетний до процесу з'явилась після того, як телеканал HBO в одній з серій свого серіалу "Чорнобиль" показав архівні кадри з суду

Політик, один із керівників партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук відкидає заяви про свою участь у судовому процесі щодо аварії на Чорнобильській АЕС у якості адвоката.

Громадська активістка Катерина Кувіта написала у своєму Facebook, що на фото зображений Віктор Медведчук, який, за її словами, був адвокатом директора ЧАЕС Віктора Брюханова.

Відповідну заяву поширив і відомий журналіст Вахтанг Кіпіані.

Політик назвав заяву, про те, що він був адвокатом директора ЧАЕС "чистим маренням", повідомляє BBC.

"Я пам'ятаю цю справу, вона дуже відома була, але я не пам'ятаю, щоб я в ній брав участь", - сказав політик.

На питання кореспондентів ВВС, чи міг він приходити на процес якщо не учасник, то просто як глядач, Медведчук відповів заперечно.

"Мені не цікаво, я ж професійний адвокат. Невже ви думаєте, що адвокат ходить по інших справах?", - сказав він.

Він зазначив, що якби й ходив на якісь справи як глядач, аби отримати досвід, то тільки, "коли суд йде пів дня, а не пів року або два роки".

Коли йому показали фото, то Медведчук визнав, що "в принципі схожий" на чоловіка на ньому, але звернув увагу на одну особливість - чоловік на фото не носить краватку, а ґудзик його сорочки розстібнутий.

"Це я багато років потім перестав носити краватку. Я думаю, що це взагалі монтаж", - сказав він.

Зазначимо, З липня 1987 по квітень 1998 року у Чорнобилі, населення якого евакуювали, проходив судовий процес над директором ЧАЕС Віктором Брюхановим та ще п'ятьма інженерами станції.

Підсудних звинувачували у порушенні правил безпеки на об'єкті, зловживанні службовим становищем та халатності.

Верховний суд СРСР визнав Брюханова винним та засудив до 10 років ув'язнення (звільнений достроково у 1991 році).

У 1991 році комісія Держатомнагляду СРСР дійшла висновку, що Чорнобильська аварія набула масштабів катастрофи через незадовільну конструкцію реактора.

Процес проходив відкрито і на нього допускали представників не лише радянських, але й закордонних ЗМІ.

Експерти відзначають, що таким чином керівництво СРСР хотіло представити катастрофу як помилку конкретних людей.

Нагадаємо, 11 серпня 2018 року знімальна група фільму "Стус" оприлюднила повідомлення про те, що вирішила дозняти видалену раніше зі сценарію сцену суду за участю адвоката Стуса Віктора Медведчука.

У Медведчука пригрозили судом і забороною на демонстрацію фільма, якщо "Стус" вийде в прокат з недостовірною інформацією про лідера громадського руху "Український вибір" і кума президента РФ Віктора Медведчука.

У Держкіно заявили, що влада не вказує, як знімати фільм про Стуса.

Син Стуса відмовився працювати з авторами фільму про батька.