Мелоні продовжить співпрацювати з фон дер Ляєн, попри те, що не голосувала за неї – Reuters
20 липня 2024, 20:07
Також прем'єр-міністр Італії підтримує нову політику фон дер Ляєн щодо імміграції.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що зможе працювати з Урсулою фон дер Ляєн, попри те, що її партія "Брати Італії" проголосувала проти другого терміну її перебування на посаді голови Єврокомісії.
Про це пише Reuters.
"Ми співпрацювали до цього часу і будемо продовжувати це робити в майбутньому. Ми люди, які мають обов'язки, і ми розуміємо їхню важливість", - запевнила Мелоні в інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera.
Крім того, прем'єр-міністр Італії додала, що підтримує коментарі фон дер Ляєн у її зверненні до Європарламенту щодо необхідності контролювати імміграцію, проте Мелоні підкреслила, що Європа в цілому потребує меншого регулювання та пошуку шляхів підвищення своєї економічної конкурентоспроможності.
Також політик наголосила на важливості Італії як третьої за величиною економіки в Європейському Союзі та члена-засновника блоку. Вона додала, що Італія має найстабільніший уряд з усіх великих країн ЄС.
"Всі визнають вагу і роль Італії", - зауважила вона.
Крім того, Мелоні зазначила, що зможе працювати і з тим, хто буде обраний президентом США в листопаді.
"Для мене головне - це міцність альянсу зі Сполученими Штатами. Думати, що альянс між двома країнами G7 зміниться зі зміною уряду - нерозумно і по-дитячому", - пояснила прем'єр Італії.
Нагадаємо, що 18 липня Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії.