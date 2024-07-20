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Мелоні продовжить співпрацювати з фон дер Ляєн, попри те, що не голосувала за неї – Reuters

20 липня 2024, 20:07
Мелоні продовжить співпрацювати з фон дер Ляєн, попри те, що не голосувала за неї – Reuters
Також прем'єр-міністр Італії підтримує нову політику фон дер Ляєн щодо імміграції.
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що зможе працювати з Урсулою фон дер Ляєн, попри те, що її партія "Брати Італії" проголосувала проти другого терміну її перебування на посаді голови Єврокомісії.
 
Про це пише Reuters. 
 
"Ми співпрацювали до цього часу і будемо продовжувати це робити в майбутньому. Ми люди, які мають обов'язки, і ми розуміємо їхню важливість", - запевнила Мелоні в інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera.
 
Крім того, прем'єр-міністр Італії додала, що підтримує коментарі фон дер Ляєн у її зверненні до Європарламенту щодо необхідності контролювати імміграцію, проте Мелоні підкреслила, що Європа в цілому потребує меншого регулювання та пошуку шляхів підвищення своєї економічної конкурентоспроможності.
 
Також політик наголосила на важливості Італії як третьої за величиною економіки в Європейському Союзі та члена-засновника блоку. Вона додала, що Італія має найстабільніший уряд з усіх великих країн ЄС. 
 
"Всі визнають вагу і роль Італії", - зауважила вона.
 
Крім того, Мелоні зазначила, що зможе працювати і з тим, хто буде обраний президентом США в листопаді. 
 
"Для мене головне - це міцність альянсу зі Сполученими Штатами. Думати, що альянс між двома країнами G7 зміниться зі зміною уряду - нерозумно і по-дитячому", - пояснила прем'єр Італії.
 
Нагадаємо, що 18 липня Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Європейської комісії. 

 

Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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