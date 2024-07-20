Мелоні продовжить співпрацювати з фон дер Ляєн, попри те, що не голосувала за неї – Reuters

Також прем'єр-міністр Італії підтримує нову політику фон дер Ляєн щодо імміграції.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що зможе працювати з Урсулою фон дер Ляєн, попри те, що її партія "Брати Італії" проголосувала проти другого терміну її перебування на посаді голови Єврокомісії.

"Ми співпрацювали до цього часу і будемо продовжувати це робити в майбутньому. Ми люди, які мають обов'язки, і ми розуміємо їхню важливість", - запевнила Мелоні в інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera.

Крім того, прем'єр-міністр Італії додала, що підтримує коментарі фон дер Ляєн у її зверненні до Європарламенту щодо необхідності контролювати імміграцію, проте Мелоні підкреслила, що Європа в цілому потребує меншого регулювання та пошуку шляхів підвищення своєї економічної конкурентоспроможності.