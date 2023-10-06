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Менші країни виділяють більшу частку свого ВВП на підтримку України порівняно зі США – CNN

06 жовтня 2023, 20:25
Менші країни виділяють більшу частку свого ВВП на підтримку України порівняно зі США – CNN
Фото: з вільних джерел
Загалом країни Європейського Союзу виділили 38 мільярдів доларів прямої військової підтримки Україні, до того ж, Німеччина, Данія та Польща зробили найбільший внесок.

З 24 лютого 2022 року по 31 липня 2023 року Україні виділили майже 100 мільярдів доларів прямої військової допомоги.

https://edition.cnn.com/2023/10/05/world/ukraine-money-military-aid-intl-dgПро це пише CNN.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, до липня 2023 року майже половина з них припадає на Сполучені Штати. Проте багато менших європейських союзників України виділяють більшу частку свого ВВП, ніж США.

Згідно з даними, Конгрес США схвалив близько 46,6 мільярда доларів прямої військової допомоги Україні.

Згідно з даними Кільського інституту, США виділили другу за величиною суму грошей на допомогу Україні – включаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу – після Європейського Союзу, який надіслав загалом близько 85,1 мільярда доларів. Ця цифра не включає внески окремих держав-членів ЄС, які враховуються окремо.

Але, на відміну від деяких менших союзників України, внески США становлять 0,3% її ВВП, свідчать дані. Натомість Норвегія, Литва, Естонія та Латвія спрямовують на війну понад 1% свого ВВП.

Коли в розрахунки допомоги включені також витрати, пов’язані з прийманням біженців, внески європейських союзників, які прийняли більшість українських біженців, стають ще більш значними. 

Згідно з даними Управління ООН у справах біженців у вересні, Польща посіла друге місце після Німеччини (близько 1,1 мільйона осіб) за кількістю українських біженців (близько 960 тисяч) у країнах-союзниках .

Близько 78% прямої підтримки України з боку Польщі йде на витрати біженців – 17 мільярдів доларів із майже 22 мільярдів. 

Якщо врахувати витрати на біженців у розрахунках ВВП, вартість допомоги Польщі Україні зростає приблизно з 0,7% до 3,2% ВВП у порівнянні з менш ніж 1% у Німеччині, свідчать дані Кільського інституту.

Зате США лідирують у допомозі важким озброєнням і супутніми боєприпасами.

міжнародна допомогафінансова підтримкаросія окупантивійна в Україні

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