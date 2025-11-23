Мерц представить власну пропозицію щодо миру в Україні

За словами Мерца, він представить свою ініціативу українській делегації у Женеві, де нині проходять переговори щодо мирного плану.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував власну пропозицію щодо завершення війни в Україні, яка виходить за рамки мирного плану США.

Про це повідомляє n-tv.

За словами Мерца, він представить свою ініціативу українській делегації у Женеві, де нині проходять переговори щодо мирного плану. Канцлер підкреслив, що його пропозиція має на меті зробити "перший крок" уже у четвер, хоча він не надав деталі документа.

Мерц також висловив сумнів у тому, що мирний план Дональда Трампа щодо України буде погоджено до 27 листопада, як того прагнув президент США. Причиною він назвав наявні розбіжності між сторонами. "На даний момент я все ще не переконаний, що ми матимемо політичне рішення до четверга, враховуючи взаємні розбіжності, але нам доведеться почекати і подивитися", — зазначив канцлер.

Водночас Мерц повідомив про ініціативу Німеччини щодо окремого, поки що не розкритого пункту угоди, який може стати частиною переговорів у четвер.

Наразі в Женеві проходять окремі зустрічі представників Європи, США та України для узгодження 28-пунктного мирного плану. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, поточна редакція документа ще не є остаточною, але вже враховує більшість ключових пріоритетів України.

Головною метою переговорів є досягнення припинення вогню, відновлення миру та забезпечення тривалих гарантій безпеки для України.