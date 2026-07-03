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Мерц відповів Трампу, який назвав оборонні витрати Німеччини "сміховинними"

03 липня 2026, 20:35
Мерц відповів Трампу, який назвав оборонні витрати Німеччини
джерело DR
Канцлер пообіцяв подвоїти оборонний бюджет.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц відреагував на слова Трампа, який назвав зусилля Німеччини з нарощення оборонних витрат "сміховинними".

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Трамп скористався Truth Social, щоб гостро розкритикувати показники оборонних витрат союзників по НАТО. "Сміховинно для США продовжувати йти цим одностороннім шляхом, коли відносини не є взаємними", – йшлося в одному з його дописів. В іншому він зазначив, що витрати Німеччини у 2014–2025 роках були "значно нижчими", ніж у США чи інших союзників, і додав: "Сміховинно!".

У відповідь Мерц заявив, що Німеччина подвоїть свій оборонний бюджет протягом чотирьох років. "Це найбільші зусилля, яких ми коли-небудь докладали для зміцнення нашої обороноздатності. У цьому плані у нас немає причин ні перед чим соромитися", – заявив канцлер журналістам. Під час зустрічі з лідерами країн Балтії в Берліні він також наголосив, що Німеччина досягне встановленого в Гаазі цільового показника у 3,5% ВВП вже у 2029 році, задовго до узгодженого терміну 2035 року.

Питання оборонних витрат набуло особливого значення напередодні саміту НАТО в Анкарі, де європейці прагнуть відкласти в бік суперечки з Трампом і продемонструвати нарощення зусиль для захисту континенту.

Нагадаємо, минулі 12 місяців серйозно випробували Альянс на міцність: Трамп погрожував відібрати Гренландію у Данії, а потім розпочав війну проти Ірану, не порадившись із європейськими союзниками. Ця війна також похитнула особисті відносини між Трампом і Мерцом, який заявив, що Іран принижує США.

СШАНімеччинаДональд ТрампоборонаФрідріх Мерц

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