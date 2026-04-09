Мерц обговорив із Трампом майбутнє НАТО

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом обговорив майбутнє Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив у Берліні в четвер, його цитує видання Welt.

За словами Мерца, під час розмови не йшлося ані про виведення американських військ з Німеччини, ані про обмеження використання військової інфраструктури.

"Під час нашої телефонної розмови я запропонував йому, щоб ми ще раз обговорили майбутнє НАТО перед самітом в Анкарі, який відбудеться на початку липня. Цей альянс у будь-якому разі наразі нічим не замінити, і тому я дуже зацікавлений у його збереженні та подальшому розвитку разом з американським президентом", — сказав Мерц.

Канцлер також наголосив, що не хоче, аби війна між США та Іраном ще більше ускладнила відносини між Вашингтоном та європейськими партнерами по НАТО.

"Ми не хочемо, я не хочу, щоб НАТО розпався. НАТО є гарантом нашої безпеки, зокрема й насамперед у Європі", — цитує Мерца Reuters.

Тим часом, за даними ЗМІ, Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані.