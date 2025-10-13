Міністр фінансів США звинуватив Китай у фінансуванні війни росії

Підтримка КНР також забезпечує надходження до російського бюджету.

Глава американського Мінфіну Скотт Бессент звинуватив Китай у купівлі російської нафти, мовляв це "фінансує російську машину війни".

Його критика пролунала на тлі загострення торговельної напруги між США та КНР, передає Fox Business.

"Китай протистоїть Сполученим Штатам. США прагнуть миру, а Китай фактично фінансує війну. Закупівлі китайцями російської нафти напряму підтримують воєнну машину москви", - заявив Бессент.

За його словами, аналогічна ситуація спостерігається і з Іраном, чию нафту Китай також активно купує, що дозволяє тегеранському режиму зберігати високі доходи попри санкції.

Окрім цього, міністр прокоментував плани зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. За словами Бессента, переговори можуть відбутися наприкінці жовтня в Південній Кореї та будуть присвячені, зокрема, врегулюванню торговельних суперечок між країнами.

"Я оптимістично налаштований щодо деескалації. Канали зв’язку відкриті, але ми не зупинимося. Китай веде себе як держава, що протистоїть вільному світу. У них інша бізнес-модель та вона не має майбутнього, якщо завдає шкоди партнерам і клієнтам", - додав він.

Бессент також прокоментував нещодавнє рішення Пекіна розширити експортний контроль на рідкісноземельні мінерали та технології їх обробки, назвавши це «загрозою для всієї світової промисловості».

"Китай направив базуку на глобальні ланцюги постачання. Ми цього не потерпимо. США вже ведуть консультації з союзниками ЄС, Індією та азійськими демократіями. Я очікую на широку міжнародну підтримку", - наголосив глава Мінфіну.

За його словами, Вашингтон активно координує позиції з партнерами напередодні щорічних зборів Світового банку та МВФ, що відбудуться цього тижня у Вашингтоні.

Бессент також підтвердив, що президент Трамп пообіцяв відкласти запровадження 100% тарифів на китайські товари до 1 листопада до завершення можливих переговорів із Сі Цзіньпіном.

"Я вважаю, що ця зустріч відбудеться. Це шанс уникнути подальшої ескалації", - підсумував міністр.