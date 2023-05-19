Міністр оборони Британії попереджає про загрозу ширшого глобального конфлікту до кінця десятиліття

На його думку, світ стане більш небезпечним і нестабільним.

Британський міністр оборони Бен Уоллес попередив про загрозу більш масштабного глобального конфлікту до кінця десятиліття, закликаючи до збільшення військових витрат Великої Британії.

Про це повідомляє Financial Times.

"До кінця десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним місцем, а оборона буде важливою для нашого життя", - сказав він, підкресливши ризик ширшого конфлікту з росією після її повномасштабного вторгнення в Україну, а також загрозу, яку становить "зростання Китаю" і поширення екстремізму в Африці.

"Світ бачить кінець аномального періоду [миру] після холодної війни. Я думаю, що конфлікт наближається, чи буде він гарячим або холодним, ми ще побачимо... Я думаю, що наближається конфлікт із низкою противників по всьому світу... Нам усім треба бути готовими до цього", - зазначив міністр в інтерв'ю Financial Times.

Попередження Уоллеса, який відіграє важливу роль у згуртуванні широкої європейської підтримки України, супроводжувалося проханням до міністра фінансів Британії Джеремі Ханта встановити часові рамки для реалізації зобов'язання збільшити оборонний бюджет з 2,1% до 2,5% ВВП.

У березні Хант пообіцяв Міністерству оборони додаткові 11 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних п'яти років. Він також підтвердив прагнення уряду збільшити оборонні витрати до 2,5% ВВП в довгостроковій перспективі, але не уточнив часові межі.

Уоллес сказав, що підтримує додаткове фінансування, але додав, що потрібно встановити чіткі терміни.

Оборонні видатки Великої Британії досить стабільно скорочуються з історичного максимуму середини 1950-х років, коли вони становили близько 7% ВВП. Уоллес забезпечив низку одноразових грошових вливань після того, як отримав посаду міністра оборони в 2019 році, але значна частина цих коштів пішла на великі проекти, такі як нові ядерні підводні човни, що призвело до скорочення поточного бюджету Міністерства.

Згідно з аналізом RUSI, збільшення основного оборонного бюджету до 2,5 відсотка ВВП до кінця цього десятиліття потребуватиме додаткових витрат у розмірі 14 мільярдів фунтів стерлінгів у 2029-2030 роках і ще 42 мільярди фунтів стерлінгів протягом п'яти років роботи наступного парламенту.

Уоллес підкреслив, що армія найбільше потребує термінових інвестицій, заявивши, що вона відстала на 15 років і їй потрібна модернізація.

Він планує представити оновлений оборонний документ на 2021 рік, в якому викладені плани модернізації збройних сил, і готується до чергової "битви" з Хантом щодо питання фінансування.

"Уряд має визначити свої пріоритети... Якщо ви не скажете Міністерству фінансів, що під час наступного раунду витрат на оборону буде виділено більшу частку [грошей], воно не буде до цього готуватися", - пояснив Уоллес.

Також глава Міноборони, схоже, відкинув заклики критиків скасувати своє рішення скоротити 9 500 військовослужбовців, зменшивши чисельність армії до 72 500, стверджуючи, що нові технології дозволять меншій кількості особового складу досягти більшого ефекту.

Щодо України Уоллес сказав, що сили Києва добре підготовлені, оснащені і дуже мотивовані напередодні контрнаступу, який очікується найближчим часом. Однак попередив, що західні союзники не повинні розглядати спробу витіснити росіян з тимчасово окупованої території як "ще один поштовх", який обов'язково призведе до завершення війни.

Уоллес також зазначив, що Британія й інші союзники готуються до того, що російські війська можуть вдатися до розгортання зброї масового знищення проти України, якщо контрнаступ буде успішним. Він наголосив, що будь-яке використання хімічної зброї буде неприйнятним і зустріне відповідну реакцію.