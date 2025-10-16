Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Міністр оборони Швеції оцінив російські провокації в Європі

16 жовтня 2025, 21:07
Міністр оборони Швеції оцінив російські провокації в Європі
Фото: РБК
Також міністр висловив упевненість, що російський диктатор путін знає, що не буде успішним у війні проти України.
Нещодавні провокації росії проти Європи мають три цілі, одна з яких полягає у тому, щоб перевірити єдність і рішучість НАТО.
 
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
 
"Друга – перевірити готовність Альянсу на військовому рівні. І третя – відвернути увагу від підтримки України", - перелічив він.
 
Йонсон зазначив, що рф хоче налякати Європу, щоб вона перестала підтримувати Україну, але їй це не вдасться.
 
" Ми перейшли від шести країн, які беруть участь у ініціативі PURL, до 20 сьогодні. Тож це також є ознакою зростаючої підтримки України за підсумками сьогоднішніх зустрічей", - сказав шведський міністр.
 
При цьому він зазначив, що європейцям потрібно зробити більше всередині НАТО, щоб змогти протистояти провокаціям росіян.
 
"Це необхідно для ефективного стримування. Ми також маємо впевнитися, що існують чіткі правила застосування сили на всіх територіях союзників. І всі союзники готові та спроможні захищати кожен дюйм союзної території", - сказав міністр.
 
Але, як зазначив Йонсон, у Європи є чудова оборонна промисловість, але вона трошки повільна і трошки дорога.
 
"Тому ми повинні надихатися тим, що відбувається в Україні, яка дуже суттєво збільшила виробництво – від 100 великих компаній до 800. Тож у вас є дуже динамічний і ефективний ринок оборонної промисловості, з якого нам потрібно брати приклад. Одне з рішень, звісно, полягає в тому, що ми відкрили можливість для спільного виробництва", - зазначив міністр.
 
Загалом шведський міністр висловив думку, що найкращий шлях до миру в Україні полягає у збільшенні військової допомоги та посиленні санкцій проти росії, у більш агресивних діях проти "тіньового флоту", включно з ідентифікацією більшої кількості суден.
 
"І, звичайно, санкції, які впливають на енергетичний сектор, будуть дуже ефективними. І використання заморожених активів і інвестування їх в українську оборонну промисловість – тоді путін зрозуміє, що ця війна також загрожує основі його влади", - зазначив Йонсон.

 

війна в Україніросія окупантиШвеція

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється