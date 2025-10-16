Міністр оборони Швеції оцінив російські провокації в Європі

Також міністр висловив упевненість, що російський диктатор путін знає, що не буде успішним у війні проти України.

Нещодавні провокації росії проти Європи мають три цілі, одна з яких полягає у тому, щоб перевірити єдність і рішучість НАТО.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Друга – перевірити готовність Альянсу на військовому рівні. І третя – відвернути увагу від підтримки України", - перелічив він.

Йонсон зазначив, що рф хоче налякати Європу, щоб вона перестала підтримувати Україну, але їй це не вдасться.

" Ми перейшли від шести країн, які беруть участь у ініціативі PURL, до 20 сьогодні. Тож це також є ознакою зростаючої підтримки України за підсумками сьогоднішніх зустрічей", - сказав шведський міністр.

При цьому він зазначив, що європейцям потрібно зробити більше всередині НАТО, щоб змогти протистояти провокаціям росіян.

"Це необхідно для ефективного стримування. Ми також маємо впевнитися, що існують чіткі правила застосування сили на всіх територіях союзників. І всі союзники готові та спроможні захищати кожен дюйм союзної території", - сказав міністр.