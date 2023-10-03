Міністра закордонних справ Швеції не пустили в Україну на засідання Ради ЄС, бо він забув паспорт
03 жовтня 2023, 15:25
Фото: ДПСУ
Шведського міністра не пропустили на польсько-українському кордоні.
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, адже забув паспорт.
Про це повідомляє Die Presse.
Видання з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах повідомило, що Більстрьома не впустили в країну на польсько-українському кордоні, адже він не мав з собою паспорту.