Міністра закордонних справ Швеції не пустили в Україну на засідання Ради ЄС, бо він забув паспорт

Шведського міністра не пропустили на польсько-українському кордоні.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, адже забув паспорт.



Про це повідомляє Die Presse.

Видання з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах повідомило, що Більстрьома не впустили в країну на польсько-українському кордоні, адже він не мав з собою паспорту.