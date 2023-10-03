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Міністра закордонних справ Швеції не пустили в Україну на засідання Ради ЄС, бо він забув паспорт

03 жовтня 2023, 15:25
Міністра закордонних справ Швеції не пустили в Україну на засідання Ради ЄС, бо він забув паспорт
Фото: ДПСУ
Шведського міністра не пропустили на польсько-українському кордоні.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом не зміг в'їхати в Україну на неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС, адже забув паспорт.

Про це повідомляє Die Presse.

Видання з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах повідомило, що Більстрьома не впустили в країну на польсько-українському кордоні, адже він не мав з собою паспорту.

МЗСШвеціякордонвійна в Україніросія окупанти

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