Міністри фінансів G7 розробляють план використання заморожених російських активів для підтримки України

Комюніке міністрів буде основою для дискусій лідерів країн групи на саміті в червні.

Міністри фінансів країн G7 закладуть основу для використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні, згідно з проєктом комюніке, яке вони мають підписати в суботу, 25 травня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри, які зустрічаються в Італії, викладуть план і досягнутий прогрес у спільній заяві, щоб лідери країн групи перехопили естафету на саміті в червні.

Згідно з документом, у G7 обговорюються потенційні схеми спрямування надходжень від заморожених російських активів на користь України.

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - йдеться у проєкті комюніке.

Текст комюніке ще може змінитися до того, як його буде офіційно затверджено.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях у п'ятницю, 24 травня.

"Ми ще не на місці, але я дуже оптимістично налаштована, що ми дійдемо до цього", - сказала вона.

США наполягають на тому, щоб G7 використовувала майбутні доходи від близько 280 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку, більша частина яких зберігається в Європі. Цей план може розблокувати пакет допомоги для України на суму до 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, глава Світового банку Аджей Банга погодився керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених російських активів.