Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністри фінансів G7 розробляють план використання заморожених російських активів для підтримки України

25 травня 2024, 11:06
Міністри фінансів G7 розробляють план використання заморожених російських активів для підтримки України
Комюніке міністрів буде основою для дискусій лідерів країн групи на саміті в червні.

Міністри фінансів країн G7 закладуть основу для використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні, згідно з проєктом комюніке, яке вони мають підписати в суботу, 25 травня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри, які зустрічаються в Італії, викладуть план і досягнутий прогрес у спільній заяві, щоб лідери країн групи перехопили естафету на саміті в червні.

Згідно з документом, у G7 обговорюються потенційні схеми спрямування надходжень від заморожених російських активів на користь України.

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - йдеться у проєкті комюніке.

Текст комюніке ще може змінитися до того, як його буде офіційно затверджено. 

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд визнала прогрес у дискусіях у п'ятницю, 24 травня.

"Ми ще не на місці, але я дуже оптимістично налаштована, що ми дійдемо до цього", - сказала вона.

США наполягають на тому, щоб G7 використовувала майбутні доходи від близько 280 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку, більша частина яких зберігається в Європі. Цей план може розблокувати пакет допомоги для України на суму до 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, глава Світового банку Аджей Банга погодився керувати кредитним фондом G7 для України, забезпеченим доходами від заморожених російських активів.

G7війна в Україніросійські активи

Останні матеріали

путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється