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Міністри оборони НАТО обговорять підтримку Молдови

08 лютого 2023, 18:07
Міністри оборони НАТО обговорять підтримку Молдови
Фото: з вільного доступу
Планують це зробити під час зустрічі у Брюсселі 14-15 лютого.

Про це йшлося на зустрічі прем’єр-міністерки Молдови Наталії Гаврилиці у Брюсселі із заступником генсека НАТО Мірчею Джоане, повідомляє пресслужба Альянсу.

На зустрічі Джоане підкреслив відданість НАТО поглибленню партнерства з Молдовою за повної поваги до її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності. Джоане подякував Молдові за її внесок у миротворчу місію НАТО у Косові і за її постійні зусилля з реформування і модернізації збройних сил.

Він також привітав засудження Молдовою війни росії в Україні і її допомогу українським біженцям, незважаючи на економічний тиск і погрози з боку москви.

Джоане додав, що брутальне вторгнення росії "змусило членів і партнерів Альянсу переглянути і посилити свою політику безпеки і оборони".

На саміті НАТО 2022 року в Мадриді члени Альянсу домовились зміцнити свою підтримку, щоб допомогти Молдові в посиленні її стійкості і цивільної готовності. Джоане зазначив, що питання цільової підтримки Молдови буде на порядку денному зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі в лютому.

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