Міноборони Польщі зробило заяву щодо навчань "Вагнер" біля кордону
Про це повідомило Міноборони Польщі, з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.
“Ми готові на різні сценарії по мірі розвитку ситуації”, - повідомили в МО Польщі.
Реакцією на появу групи Вагнера у блорусі було посилення співпраці ЗС Польщі з Прикордонною службою РП, додали в міністерстві.
Поруч польсько-білоруського кордону проводяться навчання “Безпечне Підляшшя”, в яких беруть участь 12-та і 17-та механізовані бригади.
Мета навчань - демонстрація готовності польських сил до негайної відповіді на всі спроби дестабілізації східного кордону Польщі.