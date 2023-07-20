Міноборони Польщі зробило заяву щодо навчань "Вагнер" біля кордону

Міністерство оборони національної оборони Польщі уважно стежить за навчаннями ПВК “Вагнер” біля свого кордону і готується до різних сценаріїв розвитку ситуації.

Про це повідомило Міноборони Польщі, з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

“Ми готові на різні сценарії по мірі розвитку ситуації”, - повідомили в МО Польщі.

Реакцією на появу групи Вагнера у блорусі було посилення співпраці ЗС Польщі з Прикордонною службою РП, додали в міністерстві.

Поруч польсько-білоруського кордону проводяться навчання “Безпечне Підляшшя”, в яких беруть участь 12-та і 17-та механізовані бригади.

Мета навчань - демонстрація готовності польських сил до негайної відповіді на всі спроби дестабілізації східного кордону Польщі.