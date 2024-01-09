Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов'язані із Гринкевичами – ЗМІ

Бізнесмена звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

У Міністерстві оборони заявили, що розривають всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами.

Про це пише Interfax-Україна.

"Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено", - заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко.

Бізнесмена Ігора Гринкевича звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Нагадаємо, що наприкінці грудня журналіст Євген Плінський повідомив, що будівельний альянс компаній родини Гринкевичів підписав контракт із Міністерством оборони України про постачання одягу для Збройних сил України. Він наголосив, що, не маючи жодного виробництва одягу, жодної швейної машинки та спеціалістів, три компанії Гринкевичів у січні-лютому 2023 підписали з Міноборони 23 договори на загальну суму 1,54 мільярда гривень на постачання літнього одягу та білизни. При цьому не відбулося жодних відкритих процедур і тендерів.

Він додав, що задля збільшення маржі білизну й одяг купували не відштовхуючись від контрактів, а від ціни — що дешевше, то краще. Тому якість білизни й одягу не відповідає жодним умовам військового забезпечення.

Згодом з’ясувалося, що компанії "ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ", "Будівельна компанія СІТІГРАД" і "Будівельний Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" отримували гроші від Міноборони без факту постачання одягу за підробленими актами прийняття-передання з правом "довозу" одягу тоді, коли вийде.