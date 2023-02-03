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Міноборони узгодило місце для Центру обслуговування Bayraktar

03 лютого 2023, 21:33
Міноборони узгодило місце для Центру обслуговування Bayraktar
Фото: twitter.com/baykartech
Питання обговорили разом з інвесторами та зацікавленими сторонами.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомило Міністерство оборони України.  

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі в користування земельної ділянки й врегулювання питань щодо подальшого спільного використання аеродрому", – зазначив начальник Головного управління земель оборони та фондів Міноборони полковник Борис Закутній.

За інформацією Закутнього, у 2022 році Міноборони у взаємодії з Держгеокадастром, Офісом протидії рейдерству Міністерства юстиції України та органами військової прокуратури усунуто перешкоди в користуванні землями оборони загальною площею понад 6 тис. га.

"Серед повернутих ділянок – земельна ділянка діючого авіаційного полігону, яка призначена для забезпечення тактичної підготовки екіпажів авіації ЗСУ. Повернута територія є фундаментальною основою для підготовки наших льотчиків, які захищають повітряний простір України", – зауважив полковник.

Кабінет Міністрів України прогнозує запуск і перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році. Планова сума інвестицій у будівництво заводу та Центру для обслуговування ремонту і модернізації БпЛА складе 95,5 млн дол. впродовж 10 років.

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