Міноборони вперше закуповує "плавучі" бронежилети
22 жовтня 2025, 16:35
Фото: Міноборони
Бронежилети передбачені для використання силами ВМС ЗСУ та підрозділами спеціальних операцій.
"Державний оператор тилу" Міноборони України вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості. Йдеться про базову модульну комплектацію, до якої додано спеціальний модуль – елемент позитивної плавучості, призначений для використання під час виконання завдань на воді.
Про це повідомляє Міноборони України.
Елемент позитивної плавучості у цих бронежилетах розроблений і затверджений Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення. Спеціальний модуль у бронежилетах дозволяє у разі контакту з водою перетворити його на рятувальний засіб, який здатний утримувати на поверхні води військовослужбовця в повному обмундируванні, засобах індивідуального захисту та зі зброєю і повним боєкомплектом.
Це знижує ризики для особового складу під час операцій на морі або в районах з водними перепонами.
Бронежилети з елементом позитивної плавучості передбачені для використання силами Військово-морських сил та підрозділами спеціальних операцій, які виконують завдання у прибережній та водній обстановці.
"Під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця. Саме тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність. Такий підхід підвищує рівень безпеки під час виконання завдань у прибережній зоні або на воді", — ідеться у повідомленні.