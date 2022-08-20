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Мінцифри запускає благодійний проєкт до Дня Незалежності

В межах проєкту "24 000 друзів України", приуроченого до Дня Незалежності, благодійники з усіх країн можуть оформити щомісячну підписку на UNITED24 за символічну оплату — 24 долари.
Мінцифри запускає благодійний проєкт до Дня Незалежності Фото: Ukrinform

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Чому саме 24? Адже це число має велике значення для кожного українця. 24 серпня — День Незалежності України. 24 лютого почався широкомасштабний наступ російських військ. 24 години на добу українські військові захищають нашу державу", — написав Федоров.

Підписатися на щомісячний донат можна за посиланням.

Раніше повідомлялось, що Кабмін дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном.

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20 08 2022 17:43
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