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Мін'юст США вимагатиме від Google продати браузер Chrome - ЗМІ

Претензії мін'юсту стосуються використання Android для просування пошукача Google
Міністерство юстиції та прокуратура США, що розслідують можливі порушення компанією Google антимонопольного законодавства, можуть змусити компанію продати браузер Chrome і частину свого рекламного бізнесу.
Мін Фото: FRANCOIS LENOIR

Про це повідомляє "Економічна правада" з посиланням на ain.ua

Антимонопольний розгляд проти Google, який, як очікується, почнеться в найближчі тижні, може стати першим за останні десятиліття випадком, коли американську компанію змусять продати частину свого бізнесу за рішенням суду.

Браузер, представлений Google в 2008 році і який має найбільшу частку ринку в США, звинувачують в неконкурентній поведінці.

Критики стверджують, що гігант використовує свій доступ до веб-історіям користувачів для підтримки власного рекламного бізнесу.

І ця критика тільки посилилася, коли Google заявила, що протягом двох років відмовиться від використання сторонніх файлів cookie в своєму браузері Chrome гарантують конфіденційність споживачів.

Файли cookie використовуються для відстеження відвідувань веб-сайтів. Вони також важливі для видавців - з їх допомогою рекламодавцям демонструють ефективність рекламних кампаній.

За оцінками Google, видалення цих файлів знизить доходи від реклами новинних агентств, що показують онлайн-рекламу, на 62%.

Safari від Apple і Firefox від Mozilla Foundation вже блокують файли cookie, однак якщо це почне робити Chrome, ефект буде сильніше, оскільки браузер від Google використовується майже на 60% ПК і в 37% мобільних пристроїв в США.

Замість продажу браузера, прокуратура може вимагати обмежити використання Google даних, отриманих з Chrome, для підтримки інших своїх продуктів.

Міністерство юстиції також готує окремий антимонопольний позов, в якому звинуватить Google у зловживанні на ринку онлайн-пошуку.

Претензії мін'юсту стосуються використання Android для просування пошукача Google.

До теми: Google, Facebook і не тільки: у США технологічних гігантів обвинувачують у монополізмі

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13 10 2020 17:23
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