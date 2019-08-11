Місцеві адміністрації повинні нести 80% фінансового навантаження та відповідальності за тероборону
Про це він заявив під час круглого столу "Розвиток територіальної оборони України: шляхи та можливості посилення потенціалу", організованого Інститутом Горшеніна спільно з Українським інститутом безпекових досліджень, передає LB.ua.
"Ми вважаємо, що територіальна оборона є третім компонентом асиметричних можливостей протидії України. Разом із професійними ЗС як ядром зовнішнього опору і тими можливостями, які вже напрацьовано, - зі створенням ракетного щита стримування і з Силами спеціальних операцій. У нас, на жаль, досі немає законодавчого забезпечення питання територіальної оборони. Один проєкт закону з'явився 2015 року і був дуже "сирим", ще один Міноборони ініціювало 2017 року, але він так і не був прийнятий.
Ми дуже сподіваємося, що наприкінці цього року або на початку наступного почнеться законодавче врегулювання питання територіальної оборони, адже саме тероборона - це психологічний аспект, це можливість виховання нашої молоді, можливість створення того резервуару, який швидко поповнить українські збройні сили в разі масштабної агресії з боку РФ або будь-якого іншого противника.
Ключовий момент у розвитку тероборони, який ми хотіли б бачити - це фінансове навантаження на місцеві адміністрації. Обласні та районні адміністрації повинні нести не менш ніж 80% фінансового навантаження та відповідальності за територіальну оборону. Щодо координації та керівництва, то це, безумовно, прерогатива Генштабу", - підкреслив Валентин Бадрак.
За словами експерта, розвиток територіальної оборони також дозволить зняти надмірне навантаження на Збройні сили й істотно скоротити їх чисельність.
Нагадаємо, що Представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняков на засіданні транспортної комісії Київради 6 листопада заявив, що зволікання з відновними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.
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