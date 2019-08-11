Місцеві адміністрації повинні нести 80% фінансового навантаження та відповідальності за тероборону

Член правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР) Валентин Бадрак вважає, що територіальна оборона є важливим компонентом системи протидії України зовнішній загрозі. При цьому основна частина фінансового навантаження та відповідальності за тероборону покладається на місцеві адміністрації.

Про це він заявив під час круглого столу "Розвиток територіальної оборони України: шляхи та можливості посилення потенціалу", організованого Інститутом Горшеніна спільно з Українським інститутом безпекових досліджень, передає LB.ua.

"Ми вважаємо, що територіальна оборона є третім компонентом асиметричних можливостей протидії України. Разом із професійними ЗС як ядром зовнішнього опору і тими можливостями, які вже напрацьовано, - зі створенням ракетного щита стримування і з Силами спеціальних операцій. У нас, на жаль, досі немає законодавчого забезпечення питання територіальної оборони. Один проєкт закону з'явився 2015 року і був дуже "сирим", ще один Міноборони ініціювало 2017 року, але він так і не був прийнятий.

Ми дуже сподіваємося, що наприкінці цього року або на початку наступного почнеться законодавче врегулювання питання територіальної оборони, адже саме тероборона - це психологічний аспект, це можливість виховання нашої молоді, можливість створення того резервуару, який швидко поповнить українські збройні сили в разі масштабної агресії з боку РФ або будь-якого іншого противника.

Ключовий момент у розвитку тероборони, який ми хотіли б бачити - це фінансове навантаження на місцеві адміністрації. Обласні та районні адміністрації повинні нести не менш ніж 80% фінансового навантаження та відповідальності за територіальну оборону. Щодо координації та керівництва, то це, безумовно, прерогатива Генштабу", - підкреслив Валентин Бадрак.

За словами експерта, розвиток територіальної оборони також дозволить зняти надмірне навантаження на Збройні сили й істотно скоротити їх чисельність.

Нагадаємо, що Представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняков на засіданні транспортної комісії Київради 6 листопада заявив, що зволікання з відновними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.