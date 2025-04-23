Молдова може відкрити перший кластер у перемовинах з ЄС раніше за Україну

Проте засідання Міжурядової конференції з Молдовою ще офіційно не заплановане.

В разі якщо Угорщина продовжить блокувати відкриття кластерів у перемовинах про вступ України до ЄС, Молдова, що розпочала перемовини одночасно з Україною і так само вже готова відкрити кластер 1 "Засадничі питання", може зробити це раніше.

Про це порталу Європейської правди повідомили два члени дипломатичного корпусу в Брюсселі та один з посадовців ЄС, обізнаний з перебігом перемовин.

Співрозмовники сказали, що Угорщина блокує просування перемовин про вступ України до Євросоюзу, і, якщо це продовжиться наступні кілька місяців, розглядається можливість відкриття першого кластера у перемовинах з Молдовою, не чекаючи на Україну.

"Євросоюз робить все можливе, щоб Угорщина припинила блокування перемовин з Україною про вступ до ЄС. Тривають постійні перемовини за участю сторін, здійснюється тиск. Але, якщо блокування продовжиться, орієнтовно на осінь 2025 року може бути запланована відповідна Міжурядова конференція з Молдовою – і відкриття перемовного кластера 1 "Основи" для Молдови", – сказав один з дипломатів на умовах анонімності.

Ще один дипломатичний співрозмовник додав, що Міжурядова конференція Молдова-ЄС може відбутися вже у вересні 2025.

Однак подібний розвиток подій є реальним, заявив і один з посадовців Євросоюзу, обізнаний зі станом справ, на умовах анонімності.

"Засідання Міжурядової конференції з Молдовою ще офіційно не заплановане. Це має зробити головуюча в Раді ЄС країна до1 липня після того, як буде досягнуто згоди з усіма державами-членами. Процедура вступу України до ЄС формально не пов'язана з процедурою вступу Молдови, тому це дійсно можливо", - додав він.