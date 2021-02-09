МОН проведе комунікаційну кампанію для популяризації профосвіти

У поточному навчальному році Міністерство освіти і науки України запустить декілька комунікаційних кампаній для різних цільових аудиторій і проведе масштабну популяризацію Всеукраїнського конкурсу WorldSkills Ukraine 2021.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляє прес-служба відомства в прес-релізі, оприлюдненому в четвер уранці, кампанії запускають для підвищення престижу професійної освіти. "Крім цього, про принципи зміни іміджу профосвіти також йтиметься в новому законі "Про професійну освіту", де буде оновлено термінологію галузі", - сказав заступник міністра МОН Ігор Гарбарук під час робочого візиту до Міжрегіонального вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівельної механізації.

"Професійна освіта в майбутньому має бути інноваційною, забезпеченою кращим обладнанням та спроможною надавати знання європейського рівня. Для цього ми активно інвестуємо в оновлення інфраструктури закладів: цьогоріч 62 профтехи отримають 150 млн грн на створення навчально-практичних центрів. Також покращуємо зміст та якість профосвіти, зокрема розвиваємо дуальну форму навчання та створюємо освітні стандарти спільно з роботодавцями. Крім того, у 2020 році ми плануємо запустити платформу для дистанційного навчання "Професійна освіта онлайн". Окрім онлайн-курсів за предметами, там буде розміщено й різноманітні майстер-класи, а отже, окремі уроки виробничого навчання можна буде проходити онлайн", - зазначив Гарбарук.

Наголошується, що в новому законі "Про професійну освіту" пропонується змінити термін "учень" на "студент", а також змінити назву освітньої кваліфікації "спеціаліст" ("диплом спеціаліста") у сфері професійної освіти замість терміну "кваліфікований робітник" ("диплом кваліфікованого робітника").

МОН також сприятиме соціальному захисту учнів закладів профосвіти шляхом збільшення академічних стипендій удвічі.

Нагадаємо, що у 2021 році удвічі менше абітурієнтів з окупованих територій подали документи до українських вишів