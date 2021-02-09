У 2021 році удвічі менше абітурієнтів з окупованих територій подали документи до українських вишів

Для абітурієнтів з окупованих територій вступна кампанія ще триватиме до 24 вересня

У 2021 році удвічі менше абітурієнтів з окупованих територій Криму та Донбасу подали документи до українських вишів - 6 тисяч у порівнянні з 12 тисячами торік.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише "Громадське".

Вона розповіла, що моніторинг провели перед 1 вересня її представники у Криму. Вони встановили, що освітніми центрами "Крим-Україна" та "Донбас-Україна" зареєстровано близько 6 тисяч заявок на вступ, що вдвічі менше у порівнянні з минулим роком.

"Зменшення кількості абітурієнтів із тимчасово окупованих територій спричинено потужною інформаційною кампанією країни-окупанта з метою дискредитації навчальних закладів України та самої держави Україна, а також відсутністю належної просвітницької кампанії для інформування населення про можливість вступу за спрощеною процедурою", - наголошує омбудсменка.

Вона зазначила, що для абітурієнтів з окупованих територій вступна кампанія ще триватиме до 24 вересня.

Денісова каже, що звернулася до міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з проханням забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів, щоб заохотити дітей вступати у виші на підконтрольній Києву території України. Зокрема, каже, запропонувала розмістити інформаційні стенди та роздаткові матеріали на КПВВ з тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської областей та АР Крим.

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