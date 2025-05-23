москва на межі. Від зергів на мотоциклах до неминучого краху – Ендрю Таннер

У черговому геополітичному огляді Ендрю Таннер звертає увагу на те, що військова підтримка Америкою України у певному вигляді продовжується. Адже за його словами, Трамп не може наступати на Україну без внутрішніх наслідків, бо 60 % респів підтримують нас. Переговори Трампа з путіним він резюмує як прагнення обох до блефу в ендшпилі. І він вірить, що коли (а не якщо) Європа збереться для підтримки України, інерція невпинно понесе її інституції обраним шляхом.

Що ж, дипломатичний театр у Стамбулі пройшов майже так, як і передбачалося. путін не з'явився, публічно продемонструвавши, що він не зацікавлений у мирі, який він не диктує. Незначна делегація, яку він відправив, щоб підтримувати ілюзію, що путін насправді хоче укласти угоду, яка не передбачає капітуляцію України, отримала інструкції поводитися так, ніби путін не програє війну, хоча зараз він, безсумнівно, програє.

За словами джерел з оточення Трампа, які провели телефонні розмови і з Зеленським, і з путіним, той упевнений, що він перемагає. Старий шахрай робить все можливе, щоб блефувати в ендшпілі. Так само, як і Трамп, який знову повернувся до гри путіна на публіці, поводячись так, ніби США є неупередженою стороною у війні в Україні. І це після обіцянки вирішити все за один день. На щастя, афера спрямована в основному на базу Трампа.

Саме тому члени команди Трампа з президентськими амбіціями – Рубіо і Венс – настільки обережні у своїй риториці. Обидва повинні підтримувати неможливий блеф, що Америка є одночасно непереможною і занадто легко каструється від однієї лише загрози ескалації з боку Москви. Чистий вектор політики, що випливає з цієї політичної реальності, – це постійна матеріальна підтримка України в поєднанні з публічними заявами про те, що Трамп хоче миру, а Зеленський – божевільний, і вся ця справа – проблема Європи.

Загалом, останні півроку занепокоєння щодо того, що Трамп зробить з Україною, були величезною втратою часу та енергії. Увага ЗМІ була прикута до так званого мирного процесу, провал якого створив необхідний наративний простір для Європи, щоб різко збільшити військові витрати.

Коли якийсь рупор русофобії наполягає на тому, що Москва може продовжувати в тому ж дусі вічно, тому що Петро Великий воював зі Швецією більше двох десятиліть, це верх самосатири. У більшості випадків все, що їм залишається, – це відчайдушні вилазки "зергів на мотоциклах". Той факт, що путінські солдати все ще просуваються на кілька метрів щодня то тут, то там, помилково сприймається як свідчення ефективної стратегії, тоді як метою є швидке знищення бойової потужності московитів, він грає прямо на руку своїм ворогам.

Вражаюча деградація військової могутності Московії за останні три з чвертю роки є прикладом жалюгідної політичної невдачі в реальному часі: вартість захоплення квадратного кілометра українських сільськогосподарських угідь чи кварталу зруйнованих будинків лише зростає, але не призводить до справжнього краху на жодному з фронтів, який би дозволив оркам захопити об'єкт, що має реальне стратегічне значення. З іншого боку, Україна, хоча на кожному кроці стикається з власною радянською спадщиною, зуміла досягти фактичного паритету з орками майже в кожній військовій сфері, а в деяких – навіть переваги.

Те, що я назвав військовим перезавантаженням України, вступає у вирішальну стадію. Необхідно позбутися останніх залишків радянського мислення, а також хибного натовського підходу, який, на жаль, укорінився в деяких підрозділах ЗСУ. Цей процес, природно, створить напругу в командній структурі.

Короткий огляд світової системи. Є деякі тривожні ознаки, що планета переживає те, що можна назвати Другою громадянською війною на Землі. Першим був всесвітній конфлікт, що тривав з 1914 по 1945 рік, який Е.Х. Карр назвав Тридцятирічною кризою.

Хоча інші конфлікти між європейськими імперіями торкнулися всіх континентів, окрім Антарктиди, це був перший, який безпосередньо мобілізував економічні ресурси до такої міри, що цілі регіони в європейських колоніях голодували. Жага до військ і припасів зрештою втягнула майже кожне місце в боротьбу між країнами Осі та союзниками.

Союзники, можливо, і вийшли переможцями, але вони не змогли втримати свої імперські володіння, за винятком Радянського Союзу, чия імперія змогла поширитися на всю Східну Європу. Навіть США не змогли повністю зупинити похід до незалежності власних колоній. Натомість Вашингтон інвестував у те, що можна назвати реформуванням європейської імперської моделі, замінивши пряму експлуатацію витонченою силою міжнародних фінансів. Москва намагалася використати свій аромат соціалізму як організаційний принцип для свого конкуруючого блоку.

Те, що відбувається зараз, є чимось нескінченно підступнішим: поява транснаціонального руху, присвяченого політиці, керованій емоційним егоїзмом. Або, простіше кажучи, слабко організованого культу без реальної стратегії чи напряму, лише з потребою знайти ворогів, на яких можна було б покласти відповідальність за світові проблеми.

Зрештою, природним чином сформується протилежний рух, який відштовхне цю дивну нову Вісь. Людям потрібні політичні системи, які дійсно функціонують. Альтернатива – марно витрачені життя і гроші. На жаль, зазвичай, щоб донести цю думку, потрібно, щоб щось зламалося. Перші ознаки формування глобальної мережі країн, зацікавлених у підтримці певної подоби спільних правил, можна помітити в сузір'ї союзників, які підтримують боротьбу України.

Північна Америка. Американська політика продовжує входити у звичну колію, як і під час першого президентського терміну Трампа. Він грає в рингмейстера, шмагаючи голови ЗМІ в усіх напрямках, щоб вони могли вдавати, що він є нестримною силою, від якої ніхто не може відвести очей.

Він здебільшого вмиває руки, вирішивши зіграти на тому, що європейці хочуть витрачати більше грошей на безпеку, як на велику перемогу. Бренд Трампа зводиться до того, що він укладає угоди, і цей титул нічого не говорить про якість роботи його власника.

Оскільки близько 60 % республіканців підтримують продовження військової допомоги Україні і навіть жорсткі гарантії безпеки, які можуть призвести до війни Америки з Москвою через Україну, Трамп не може наступати на Україну без внутрішніх наслідків. Ця однозначна більшість у Палаті представників вже викликає занепокоєння у Республіканській партії. Ціна продажу України путіну полягає в тому, що Трамп стане ранньою кульгавою качкою. Це суперечить його особистим інтересам. Це не означає, що він не буде більше смикати Україну, але розгортання американських засобів спостереження в Чорному морі минулого тижня і переміщення танків Abrams, подарованих Австралією (нарешті), свідчить про те, що команда Трампа під керівництвом Рубіо намагається воскресити якусь крихту гідності.

Звісно, американські засоби авіаційного спостереження були дещо посунуті канадцями, які робили те саме, завдяки відносній різниці в наявних потужностях, які можна витратити на виконання таких завдань. Враховуючи, наскільки великим повітряним кордоном з російською імперією доводиться керувати Канаді від імені NORAD, те, що канадці проштовхуються ліктями в Чорному морі, – це круто.

Приємна річ про НАТО полягає в тому, що він не перешкоджає меншим угрупованням брати на себе ініціативу в певних питаннях. Поки США не накладають вето на певні дії, Україна може отримувати ефективну підтримку, не чекаючи на формальне членство.

Незалежність від маразму Вашингтона зараз є імперативом національної безпеки для всіх. Пропонуючи ще один доказ того, що США перебувають практично на тому ж місці, що й СРСР наприкінці 80-х і на початку 90-х років, Трамп оголосив про низку дорогих проєктів озброєнь, які є мрією кожного технофетишиста часів холодної війни, що стала реальністю. Оновлені винищувачі F-22 і F-35, позначені гаслом "шостого покоління"? Протиракетний щит "Золотий купол"? Старий СРСР також проштовхував купу фантастичних високотехнологічних проєктів перед самим кінцем. До речі, п'яте покоління пілотованих літаків тільки почалося. Те, що люди намагаються назвати шостим, є кульмінацією п'ятого.

Європа. Коли було представлено публічне спростування європейських вагань щодо надто далекого просування у підтримці України, європейські лідери швидко скористалися нагодою. Ось що представляє відмова путіна прийняти просте тридцятиденне припинення вогню: заява про намір вести війну проти всього континенту назавжди. Європа фактично перебуває в облозі, і коли вона буде належним чином мотивована значними інвестиціями, інерція невпинно понесе європейські інституції обраним шляхом. Краще пізно, ніж ніколи.

Відправка Італією, ймовірно, всього свого робочого резерву бронетранспортерів M113 і другої системи ППО Aster є ознакою того, що наближається. Україна зробила неймовірну роботу, нарощуючи вітчизняну промисловість під невпинним тиском і незважаючи на виклики, пов'язані з децентралізацією. Відверто кажучи, це приносить чисті переваги, оскільки різні виробники можуть працювати безпосередньо з бойовими бригадами, щоб отримати зворотній зв'язок. Коли домовленість працює, її можна експортувати.

Цей крок Італії переконливо підтверджує мою теорію про те, що насправді НАТО і близько не підійшла до вичерпання своїх реальних запасів матеріальних засобів. Майже напевно, що НАТО вимагає від кожного члена утримувати як свою частку збройних сил, необхідних для виконання зобов'язань перед Альянсом, так і повний резерв спорядження. Здебільшого, деякі менші країни, такі як Естонія і Данія, є помітними винятками – країни НАТО надсилають решту своїх запасів після того, як будуть враховані обидві ці країни.

Це мало сенс три роки тому, навіть два. Зараз це не має жодного сенсу. Європа може виробляти бронетехніку швидше, ніж Москва, а наявні моделі техніки болісно вразливі. Логічний варіант – якомога швидше позбутися резервної техніки, замінивши її новою, перш ніж майбутня перерва в бойових діях дасть Москві шанс відновитися.

Оскільки Європа має меншу заборгованість, ніж США, і світовий капітал починає турбуватися про стійкість американських інвестицій, той факт, що Європа схильна робити довгострокові інвестиції, повинен утримувати європейські витрати на запозичення на відносно низькому рівні.

Підписання Британією нової торговельної угоди з ЄС, як ми сподіваємося, допоможе трохи реінтегрувати Велику Британію з Європою, що має залучити Австралію, Нову Зеландію та Канаду.

Близький Схід. Конфлікт між Індією та Пакистаном, хоча, на щастя, і призупинився, але, безумовно, не закінчився. Моді подбав про те, щоб дати це зрозуміти, майже пообіцявши, що майбутні терористичні атаки будуть розглядатися як прямий удар з боку Пакистану, що вимагатиме кінетичної реакції.

Залишається сподіватися, що наступного разу Індія не буде перегравати у своїй відповіді, створюючи очікування напередодні великого показового удару, що в підсумку зробить його результат надзвичайно важливим з політичної точки зору. Пакистан, який лише частково успішно захистився, був оголошений переможцем міжнародною пресою, яка також із задоволенням вдає, ніби раптом китайські технології є новою смертельною загрозою для їхньої уявної західної цивілізації. З огляду на те, як люди з Пентагону і навіть незалежні групи на кшталт RAND проводять свої симуляції, я не сумніваюся, що китайська зброя раніше вважалася приблизно вдвічі менш надійною в статистичному сенсі, ніж це довів Пакистан. Певна частина американських військових інтелектуалів дуже хоче уявити собі, що сьогоднішній Китай – це просто Ірак 1991 року в збільшеному масштабі.

У будь-якому випадку, в ситуації з Пакистаном та Індією за такими спалахами, як правило, слідує період затишшя, коли обидві сторони підбивають підсумки і готуються до наступної битви. Вибачте всі, хто опинився між двох вогнів. Особливо з огляду на велику ймовірність ще більших хвиль ударів безпілотників. Той, хто досі перебуває під враженням, що російський напад на Україну є унікальним у військовому сенсі, помиляється. Лише справді екзистенційний характер цієї боротьби відокремлює її від інших воєн, а також наслідки поразки України або несправедливий мир. Ані Пакистан, ані Індія не в тому становищі, щоб прагнути до знищення один одного. Ще один аргумент на користь розповсюдження ядерної зброї, на жаль.

Близький Схід – ще один регіон, де конфлікти насправді не є екзистенційними, навіть якщо фанати Ізраїлю вдають, що кожен напад на єврея чи його союзника де б то не було є продовженням Голокосту. Хамас ніколи не був у змозі наблизитися до цієї мети. Тепер Ізраїль натиснув на курок, намагаючись захопити повний контроль над Газою і знищити весь Хамас. Нетаньяху – нахабний брехун, але його риторика зараз виглядає досить переконливою.

Від того, чи зможе Ізраїль здійснити повне знищення підпільної інфраструктури Хамас, залежатиме, чи буде досягнута мінімальна політична мета – витіснити його з поля зору громадськості на кілька років. На даному етапі я не думаю, що існують якісь зовнішні способи оцінити прогрес Ізраїлю. ЗМІ контролюються, а підпільні об'єкти за визначенням не є видимими для розслідувань з відкритих джерел з використанням віддалених засобів.

Можливо, у ізраїльтян було достатньо часу за останній рік з гаком бойових дій в Газі, щоб нанести все на карту і зрозуміти, як знищити Хамас як фізичну організацію. Я не можу собі уявити, що жертви будуть варті цих зусиль, оскільки Хамас зараз є не стільки організацією, скільки проявом ширшого палестинського опору до того, що можна справедливо назвати етнічною чисткою, що межує з відвертим геноцидом. Глобальна симпатія до Палестини, яку викликали дії Ізраїлю, може дати майбутньому варіанту Хамасу доступ до нових видів витончених інструментів.

Що стосується Ірану, то нарощування американського військового потенціалу триває, навіть попри те, що Трамп наполягає, що Іран прагне угоди. Це знайома схема: він деякий час гарно говорить про свого супротивника, готуючи підґрунтя для його звинувачення, якщо переговори проваляться. Його перша попередня пропозиція виглядає напрочуд щедрою, і вона такою і є, але після того, як камери зміщуються, посмішки зникають і додаються умови. Потім з'являються звинувачення в дріб'язковості, а умови стають ще жорсткішими. Сама угода опиняється під загрозою. Поступися хоч на дюйм, хоч раз – і ти на гачку. Незалежно від того, буде укладена угода чи ні, за це доведеться заплатити.

Що було похмуро кумедно, так це спостерігати за тим, як багато ЗМІ говорять про візит Трампа на Близький Схід як про якийсь ляпас Ізраїлю. Оскільки кожна історія, пов'язана з Ізраїлем, повинна бути розкручена так, щоб виставити країну, якщо не Нетаньяху, в найкращому світлі, то в експертних колах подейкують, що Трамп втомився від жорсткої позиції Нетаньяху на переговорах щодо Гази. Його зустрічі з лідерами країн Перської затоки і очевидний м'який поворот щодо Ірану сприймаються як зневага до Ізраїлю, що дозволяє Трампу вмити руки від того, що робить Нетаньяху в Газі. Припинення вогню між США і хуситами після тижнів бомбардувань дозволяє йому ігнорувати і їх, доки вони лише час від часу випускають одну-дві ракети в бік Ізраїлю.

Очевидно, що команда Трампа може просто позувати на підтримку переговорів. Ізраїльські джерела вже повідомляють американським ЗМІ, що Нетаньяху готує військові удари, що завжди відбувається під час переговорів щодо іранської ядерної програми. Тобто все йде за стандартною схемою. Але спроба створити враження, ніби США та Ізраїль раптово розійшлися, не відповідає цьому, як і дуже сильна політична прихильність команди Трампа до позиції цілковитої підтримки Ізраїлю, що б він не робив. Це посилає змішаний сигнал Тегерану.

Я продовжую очікувати, що ядерні переговори проваляться, а Трамп вдаватиме, що неохоче приєднався до Ізраїлю в наступній хвилі ударів лише після того, як стало зрозуміло, що вони відбудуться. Адже Іран все одно завдасть удару у відповідь по американських військах. Насправді нічого не буде вирішено, але якщо Іран припинить вогонь і не вбиватиме американців і не втручатиметься у видобуток нафти, Трамп і Нетаньяху підуть, заявивши про перемогу, і повернуться до своїх Палестини і Китаю. Команда Трампа, ймовірно, сподівається, що нейтральна позиція щодо України достатньо заспокоїть путіна, щоб змусити Тегеран піти на угоду, яка суворо обмежить його ядерну програму, але путін не проти, щоб Іран бомбардували. Це лише міцніше зв'яже його ідіотську вісь, коли вони разом падатимуть у прірву.

Тихоокеанський регіон. Що стосується Тихого океану, то він був відносно спокійним. Хоча Північна Корея щойно довела, що шановний лідер не може змусити будівництво військових кораблів просуватися надто швидко, інакше досить дорогі інвестиції буквально злетять у повітря після спуску на воду. Я не зовсім розумію, чого насправді сподівається досягти Кім, будуючи військові кораблі тепер, коли Україна показала, як легко можна загнати їх у порт, розставивши мобільні міни на підходах до нього. Я припускаю, що це гарне шоу і все таке, але якщо і є одна місія, яку я абсолютно довіряю ЗС США, то це знищення кораблів.

Джерело