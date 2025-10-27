Москву і область атакували десятки дронів: у місті лунали вибухи

Мешканці повідомляють про дим та роботу ППО.

В ніч на понеділок Москву та Підмосков’я атакували безпілотники у різних районах столиці та області чули вибухи.

За повідомленнями російських джерел, лише по Московському регіону було запущено близько 30 дронів, тоді як загалом по території росії цієї ночі летіло понад 200 безпілотників.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про вибухи та дим у кількох районах, зокрема у селищі Комунарка.

Мер Москви Сергій Собянін напередодні заявляв про "збиті безпілотники, що прямували до столиці", однак подробиць щодо наслідків нової атаки влада не розголошує.

Офіційних підтверджень про руйнування чи постраждалих наразі немає.