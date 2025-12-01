Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мирні переговори можуть обмежити шлях України до НАТО — CNN

01 грудня 2025, 10:36
Україна НАТО
Україну можуть позбавити шляху вступу до НАТО після ряду домовленостей країн-членів Альянсу та російської федерації.

Про це повідомляє CNN.

"Зустріч була дуже зосередженою, і найбільш проблемні аспекти мирних пропозицій були детально обговорені", – повідомило джерело СNN, натякаючи на те, що в деяких сферах ймовірно був досягнутий незначний прогрес.

Зазначається, що одним із найбільш "проблемних аспектів" початкової мирної пропозиції США було положення про те, що Україна має офіційно відмовитися від свого прагнення вступити до НАТО.

Однак джерело CNN повідомляє, що переговірники обговорили можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до військового альянсу через домовленості, які повинні будуть бути узгоджені безпосередньо між державами-членами НАТО та москвою.

"Україну не будуть змушувати офіційно, в юридичному сенсі, відмовитися від цього прагнення", – додало джерело CNN.

При цьому, повідомляється, що у випадку, якщо Сполучені Штати домовляться з росією на двосторонній основі, або якщо росія хоче отримати певні гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то для цього не будуть залучати Україну до процесу прийняття рішень.

Остаточне рішення щодо того, що буде дуже делікатним компромісом, ще не прийнято, і зрештою його ухвалить президент України Володимир Зеленський, наголосило джерело CNN.

Зустріч у Флориді стала продовженням кількох тижнів дипломатичних консультацій після витоку інформації про існування американського "мирного плану". Документ критики називали надто вигідним для росії, що викликало занепокоєння у Києві та в європейських партнерів.

Минулого тижня Марко Рубіо провів перший раунд переговорів з українськими посадовцями в Женеві — сторони тоді заявили про прогрес у розробці рамкового рішення.

Переговори триватимуть і надалі, однак остаточних домовленостей або можливих термінів завершення процесу поки що не оголошено.

