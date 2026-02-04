Мирний план Трампа ризикує підготувати ґрунт для нових атак кремля – The Telegraph

путін намагається використати переговори, щоб здобути те, чого не досяг на полі бою.

Мирний процес щодо припинення війни між росією та Україною, який просуває президент США Дональд Трамп, несе серйозні ризики й може не завершити війну, а спровокувати нову.

Про це пише The Telegraph, аналізуючи підхід Білого дому до переговорів із кремлем.

Як зазначає видання, Трамп направив свого спецпосланця Стіва Віткоффа з дорученням досягти угоди між росією та Україною фактично за будь-яку ціну. Очікується, що ключовою темою переговорів стане Донеччина — територія, яку росія не змогла повністю захопити за майже чотири роки повномасштабної війни, але намагається отримати дипломатичним шляхом.

У The Telegraph вказують, що владімір путін намагається використати переговори, щоб здобути те, чого не досяг на полі бою. При цьому його вимоги не обмежуються закріпленням нинішньої лінії фронту — кремль наполягає на передачі додаткових територій. Такі вимоги у виданні називають не лише несправедливими, а й небезпечними для цивільного населення: на цих територіях проживають близько 200 тисяч людей, яким у разі окупації загрожують репресії, насильство та депортації.

Окрему небезпеку, застерігає The Telegraph, становить стратегічне значення Донеччини. Йдеться про ключові оборонні пункти України, зокрема Краматорськ і Слов’янськ, які захищають шлях углиб країни та до Києва. Передача цих міст під контроль росії, на думку авторів, фактично відкриє кремлю можливість для нового вторгнення в майбутньому.

Видання зазначає, що будь-який справді нейтральний посередник мав би одразу побачити цю загрозу. Натомість Трамп і Віткофф, прагнучи швидкого дипломатичного успіху, ігнорують довгострокові наслідки й фактично йдуть назустріч позиції Путіна.

На думку The Telegraph, виходом із глухого кута могло б стати пряме вимагання від росії відмовитися від нереалістичних територіальних претензій. США також могли б посилити тиск на кремль конкретними кроками — наприклад, передачею Україні крилатих ракет Tomahawk або підтримкою жорстких санкцій проти російського нафтового експорту, включно з 500-відсотковими митами для країн-покупців.

Водночас Трамп позиціює себе як нейтрального посередника і уникає оцінки обґрунтованості вимог сторін, доручаючи Віткоффу формулювати компромісні варіанти. Однак, як стверджує видання, реальний тиск США спрямований не на путіна, а на президента України Володимира Зеленського — з метою змусити його погодитися на формулу, яка фактично означатиме відмову від частини Донеччини.

Запропонований план передбачає гарантії безпеки від США та механізм контролю за перемир’ям з боку європейських партнерів. Проте проблема, на думку The Telegraph, полягає в тому, що Трамп пов’язує реалізацію цих гарантій із готовністю України піти на територіальні поступки.

У підсумку The Telegraph робить висновок: невміла дипломатія США ризикує або затягнути нинішню війну, або привести до такого "миру", який лише підготує ґрунт для нової російської агресії.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем зробив різку заяву після чергових масштабних ударів росії по Україні. Він закликав Трампа передати українським Силам оборони крилаті ракети Tomahawk, вважаючи, що це може суттєво вплинути на перебіг війни.