МЗС Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет рф

МЗС Британії викликало тимчасового повіреного у справах Ірану через передачу балістичних ракет росії.

МЗС Великої Британії 11 вересня викликало тимчасового повіреного у справах Ірану, найстаршого дипломата країни в Лондоні, через передачу росії балістичних ракет.

"Сьогодні, в координації з європейськими партнерами й за дорученням міністра закордонних справ, тимчасовий повірений у справах посольства Ірану в Лондоні був викликаний до МЗС. Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет росії буде розглядатися як небезпечна ескалація і матиме серйозну відповідь", — йдеться в заяві міністерства.