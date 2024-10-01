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МЗС G7 опублікували спільну заяву до річниці спроби анексії чотирьох областей України

01 жовтня 2024, 09:09
МЗС G7 опублікували спільну заяву до річниці спроби анексії чотирьох областей України
Міністри G7 запевнили, що "політична, військова, фінансова, економічна та гуманітарна підтримка України та її законного захисту від повномасштабного вторгнення росії залишається непохитною.
Країни "Групи семи" продовжать підтримувати Україну та її територіальну цілісність.
 
Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ країн-членів G7, а також високого представника Євросоюзу із закордонних справ.
 
Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також Високий представник Євросоюзу запевнили, що стоять на боці територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України. Вони ніколи не визнають порушень міжнародного права, вчинених росіянами проти України, та продовжать засуджувати агресію росії, порушення нею прав людини і зловживання на тимчасово окупованих територіях, як і атаки проти критичної і цивільної інфраструктури.
 
"Ми закликаємо всіх членів міжнародного співтовариства зробити те ж саме і закликаємо росію, постійного члена Ради Безпеки ООН, дотримуватися Статуту ООН і основних принципів, які лежать в основі міжнародного порядку", – йдеться у заяві.
 
Міністри G7 запевнили, що "політична, військова, фінансова, економічна та гуманітарна підтримка України та її законного захисту від повномасштабного вторгнення росії залишається непохитною, як і наше зобов’язання збільшити витрати на незаконну війну росії. Разом ці заходи допоможуть створити належні умови для всеосяжного, справедливого та тривалого миру, що ґрунтується на принципах Статуту ООН. Ми продовжуватимемо залучати ширше міжнародне співтовариство до цієї мети, прагнучи відновити повну повагу до заснованого на правилах міжнародного порядку".
 
Вони додали, що війна могла б закінчитися просто зараз, якби москва негайно вивела свої війська з території України, за межі її міжнародно визнаних кордонів. 
заявавійна в УкраїніG-7росія окупанти

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