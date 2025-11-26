МЗС рф про мирний план США: жодних поступок не буде

У кремлі наполягають, що домовленості в Анкориджі “самі по собі є компромісними рішеннями”.

росія вітає зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно мирного плану, але на жодні поступки у війні проти України не піде.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії Сєргєй Рябков.

За його словами, у кремлі не готові до того, щоб публічно обговорювати різні версії цього мирного плану.

Рябков зазначив, що у москві нібито готові до проведення діалогу, проте звернув увагу на "відсутність політичної волі" в Білого дому “строго виконати” ті домовленості, які були досягнуті під час саміту на Алясці.

"Про жодні поступки та здачу підходів до ключових моментів, що стоять перед нами під час СВО, не може бути й мови”, – сказав Рябков.

Він додав, що різні елементи домовленостей в Анкориджі “самі по собі є компромісними рішеннями”

"Ось та база, за якою ми будемо звірятися, коли вивчимо і продовжимо обговорення версії [мирного плану], яка зараз на столі або буде на столі”, – констатував Сєргєй Рябков.

Напередодні Bloomberg опублікувало стенограму розмови Віткоффа з помічником путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим — спецпредставник Білого дому давав росіянину поради, як подати Трампу мирний план.