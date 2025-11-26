Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

МЗС рф про мирний план США: жодних поступок не буде

26 листопада 2025, 18:38
МЗС рф про мирний план США: жодних поступок не буде
Фото: Reuters
У кремлі наполягають, що домовленості в Анкориджі “самі по собі є компромісними рішеннями”.

росія вітає зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа стосовно мирного плану, але на жодні поступки у війні проти України не піде.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ росії Сєргєй Рябков. 

За його словами, у кремлі не готові до того, щоб публічно обговорювати різні версії цього мирного плану.

Рябков зазначив, що у москві нібито готові до проведення діалогу, проте звернув увагу на "відсутність політичної волі" в Білого дому “строго виконати” ті домовленості, які були досягнуті під час саміту на Алясці.

"Про жодні поступки та здачу підходів до ключових моментів, що стоять перед нами під час СВО, не може бути й мови”, – сказав Рябков. 

Він додав, що різні елементи домовленостей в Анкориджі “самі по собі є компромісними рішеннями”

"Ось та база, за якою ми будемо звірятися, коли вивчимо і продовжимо обговорення версії [мирного плану], яка зараз на столі або буде на столі”, – констатував Сєргєй Рябков.

Напередодні Bloomberg опублікувало стенограму розмови Віткоффа з помічником путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим — спецпредставник Білого дому давав росіянину поради, як подати Трампу мирний план.

війнаДональд Трампмирний планСтів Віткоффросія окупанти

Останні матеріали

Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Політика
Вечірня казка (з 1370-ї ночі). Відсутність стратегії в Києві не приведе до перемоги над росією – Том Купер
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 16:40
Від
Політика
Від "28 пунктів" до загрози виборам у США. Як толерування Трампа нищить Україну і США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 13:20
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Політика
Китай використовує суперечку з Японією, щоб змусити світ вибрати сторону у питанні Тайваню – Bloomberg
Переклад iPress – 26 листопада 2025, 01:45
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
Спорт
Коли мрії виходять на поле: благодійний матч до Дня захисту дітей від Betking Foundation
25 листопада 2025, 17:18
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Політика
Складний вибір Зеленського. Мирна угода Трампа чи непередбачувані європейські друзі – Politico
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 16:53
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється