Матеріали:
Теми:

МЗС України звинуватило Китай у брехні про контрабанду західної зброї з України

23 лютого 2023, 17:43
МЗС України звинуватило Китай у брехні про контрабанду західної зброї з України
Фото з вільного доступу
У МЗС України закликали Китай не бути інструментом у руках російської пропаганди.

Міністерство закордонних справ України надало свій коментар на заяву МЗС Китаю стосовно того, що передана ЗСУ американська зброя часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.

Відповідь була опублікована речником Міністерства закордонних справ Олегом Ніколенко на його сторінці у Facebook.

"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї. Натомість росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України", - сказано у заяві.

Ніколенко також закликав китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди.

Останні матеріали

Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження
Політика
Три ложки сарказму. Проблеми російських вкс та вдалі рішення української ППО, продовження "веееллликого" наступу гєрасімова та "комедія" з постачанням зброї Заходом – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 17:46
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Політика
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 16:04
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Політика
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 13:52
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Політика
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 09:11
Зміна обличчя війни в Україні. Нові риси розвідки, використання роботів, операцій впливу – Мік Раян
Політика
Зміна обличчя війни в Україні. Нові риси розвідки, використання роботів, операцій впливу – Мік Раян
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 17:19
Промова Байдена демонструвала рішучість. Промова путіна спотворювала реальність – Washington Post
Політика
Промова Байдена демонструвала рішучість. Промова путіна спотворювала реальність – Washington Post
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 15:17
Сюрреалістичний і таємний візит Байдена. Знак підтримки, бо шляху назад немає, та удар путіну нижче поясу
Політика
Сюрреалістичний і таємний візит Байдена. Знак підтримки, бо шляху назад немає, та удар путіну нижче поясу
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 11:38
Рік війни путіна в Україні. Час збирати каміння країнам, що розвиваються – Al Jazeera
Бізнес & Фінанси
Рік війни путіна в Україні. Час збирати каміння країнам, що розвиваються – Al Jazeera
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 09:21
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється