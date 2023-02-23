МЗС України звинуватило Китай у брехні про контрабанду західної зброї з України

У МЗС України закликали Китай не бути інструментом у руках російської пропаганди.

Міністерство закордонних справ України надало свій коментар на заяву МЗС Китаю стосовно того, що передана ЗСУ американська зброя часто контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах.



Відповідь була опублікована речником Міністерства закордонних справ Олегом Ніколенко на його сторінці у Facebook.

"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї. Натомість росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України", - сказано у заяві.

Ніколенко також закликав китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди.