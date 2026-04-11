На іспанському острові автобус з британськими туристами зірвався у яр

Одна людина загинула, майже три десятки зазнали поранень.

На Канарських островах екскурсійний автобус, на борту якого було 28 людей, зірвався у прірву на гірській дорозі поблизу міста Сан-Себастьян де Ла Гомера.

Про це пише The Guardian.

Водій перевозив британських туристів, які мали вирушити у мандрівку човном. Внаслідок інциденту загинула одна людина, інші 27, включно з трьома дітьми, зазнали ушкоджень різного ступеню важкості. Четверо людей перебувають у критичному стані.