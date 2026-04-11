11 квітня 2026, 12:53
На іспанському острові автобус з британськими туристами зірвався у яр
Фото екстреної служби Канарських островів
Одна людина загинула, майже три десятки зазнали поранень.
На Канарських островах екскурсійний автобус, на борту якого було 28 людей, зірвався у прірву на гірській дорозі поблизу міста Сан-Себастьян де Ла Гомера.
 
Про це пише The Guardian.
 
Водій перевозив британських туристів, які мали вирушити у мандрівку човном. Внаслідок інциденту загинула одна людина, інші 27, включно з трьома дітьми, зазнали ушкоджень різного ступеню важкості. Четверо людей перебувають у критичному стані.
 
Поліція розпочала розслілування обставин автотрощі. Наразі причина, чому водій не впорався з керуванням, не з'ясована.
 
Серпантин біля Сан-Себастьяну не вперше забирає життя. Минулоріч через аварію на цій самій ділянці траси загинула жінка, а 10 людей були травмовані.

 

ДТПКанарські острови

