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На Кіпрі прокладають колючий дріт від мігрантів біля буферної зони, контрольованої ООН

В уряді кажуть, що на Кіпрі найбільша кількість заяв про надання притулку на душу населення в Європейському союзі
Уряд Кіпру зазнав різкої критики через рішення прокласти колючий дріт на ділянці буферної зони, контрольованої ООН.
На Кіпрі прокладають колючий дріт від мігрантів біля буферної зони, контрольованої ООН Фото: 112.ua

Цього тижня робітники почали прокладку колючого дроту на південній стороні буферної зони приблизно в 30 кілометрах на захід від столиці Нікосії, повідомляє "Європейська правда".

Фото: Європейська правда

В уряді кажуть, що на Кіпрі найбільша кількість заяв про надання притулку на душу населення в Європейському союзі. Більшість з цих прохачів притулку перетинають буферну зону, прямуючи на північ, часто комерційними рейсами.

Критики, включаючи опозиційну партію AKEL, заявили, що цей крок залишає тільки "величезні питання, оскільки він має на меті встановлення меж і посилення поділу нашої батьківщини".

Уряд наполягає, що цей крок необхідний, щоб зупинити наплив мігрантів з півночі острова, але критики кажуть, що план "неефективний" і тільки підживлює побоювання, що розділ буде закріплений на тлі нових зусиль із відновлення мирних переговорів.

Кіпр був розколотий за етнічною ознакою в 1974 році, коли Туреччина вторглася після державного перевороту прихильників союзу з Грецією. Кіпріоти-турки в північній частині острова проголосили незалежність майже десять років по тому, але тільки Туреччина визнає їх. Кіпр приєднався до Європейського Союзу в 2004 році, але тільки південна частина, де знаходиться міжнародно визнаний уряд, користується всіма перевагами.

Нагадаємо, що восени 2020 року Греція почала будувати паркан від мігрантів на кордоні з Туреччиною

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10 03 2021 12:51
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