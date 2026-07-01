На липневому саміті НАТО в Анкарі пройде засідання Ради Україна-НАТО

На липневому саміті НАТО в Анкарі союзники планують затвердити нові контракти на мільярди доларів, передбачити підтримку України і розширити виробництво зброї.

Під час саміту НАТО в Анкарі, який запланували на 7-8 липня, відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Про це повідомив постійний представник Туреччини при НАТО Басат Озтюрк, передає "Європейська правда".

За словами Озтюрка, в межах саміту лідери проведуть робочу вечерю НАТО-Україна на рівні глав МЗС. Крім того, на полях заходу організують оборонно-промисловий форум НАТО, який має стати найбільшим в історії проведення самітів Альянсу.

На липневому саміті НАТО в Анкарі союзники планують затвердити нові контракти на мільярди доларів, передбачити підтримку України і розширити виробництво зброї. Також у спільній декларації лідери планують підтвердити відданість статті 5 про взаємну оборону та знову оголосити росію довгостроковою загрозою.

У чернетці декларації зафіксували допомогу Україні: союзники зобов’язуються виділити 70 мільярдів євро на військову підтримку цього року та обіцяють щонайменше таку ж суму на наступний рік. За даними дипломатів, США не братимуть участі в цьому фінансуванні, а саме питання допомоги Києву може стати найбільш суперечливим на переговорах.