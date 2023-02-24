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На півдні України викрили "волонтерів", завербованих ФСБ

24 лютого 2023, 12:25
На півдні України викрили
Фото: Укрінформ
російські агенти під виглядом нібито волонтерів збирали дані про ЗСУ та наводили ракетні удари. Шпигунів викрили та затримали.

СБУ викрила агентурну мережу російської ФСБ, які діяла на півдні України. 

Про це повідомляє  прес-центр Служби безпеки України.

Один з зловмисників маскував злочинну діяльність під виглядом волонтера. Доставляючи допомогу на фронт, він збирав розвіддані про захисників. Крім того, агенти об’їжджали прифронтову місцевість та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі лікарень. Цю інформацію окупанти використовували для коригування ракетних ударів.

Правоохоронці підтвердили, що саме за "наводкою" шпигунів росія здійснила серію обстрілів медзакладів на півдні України. За кожне "завдання" агенти отримували від росіян гроші, а у разі окупації регіону вони розраховували отримати посади.

СБУ затримала зловмисників під час спроб визначити геолокації декількох лікарень та енергооб’єктів. Зрадниками виявилися шестеро місцевих жителів, яких на початку вторгнення завербувала ФСБ. Під час обшуків у шпигунів виявили телефони з доказами та банківські карти. Затриманим оголосили підозру за двома статтями ККУ. Суд обрав міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зрадникам загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення

 

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