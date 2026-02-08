Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
На полігоні "Капустин Яр", звідки росіяни запускали "Орешник", підтверджено пошкодження

08 лютого 2026, 12:53
На полігоні
Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження на полігоні "Капустин Яр" Астраханської області рф — саме звідти росіяни раніше запускали по Україні ракети "Орешник".
 
Про це ідеться у повідомленні Генштабу.
 
Так, на полігоні підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення.
 
Уночі проти 8 лютого Сили оборони також уразили склад матеріально-технічного забезпечення росіян у районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.
 
А 7 лютого у районі населеного пункту Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.
 
Також на окупованій території Донецької області, в районі Новоекономічного, уражено пункт управління БпЛА росіян.

 

