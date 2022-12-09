На прикордонних пунктах пропуску з'явиться е-черга

У жовтні на українських прикордонних пунктах пропуску почне діяти електронна черга, на першому етапі як пілотний проект на одному з пунктів пропуску.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

У тестовому режимі працюватиме web-портал із можливістю запису в чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде представлено мобільний додаток.

Система передбачає інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріорітизації вантажів та зможе управляти потоками вантажів залежно від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації.

Використання е-черги буде повністю безкоштовним для перевізників.

"Ми усвідомлюємо, що сама по собі електронна черга не вирішує питання простою вантажів. Це залежить виключно від пропускної спроможності прикордонних пунктів пропуску. Тим часом попереду – зима. Очікування черги вздовж трас у мороз, по-перше, некомфортно, по-друге, наводить до додаткових витрат водіїв. Е-черга дозволить економити час і чекати на проїзд через кордон на будь-якій зручній локації", - зазначив Найєм.

Раніше повідомлялось, що в Україні дозволили необмежену кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю.